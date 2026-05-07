Mariana Rodríguez tiene 50 años y es ARMY, como se conoce a los fans del grupo surcoreano BTS. Lleva más de 10 tatuajes inspirados en el grupo y guarda una colección que ya no cabe en su habitación. Ha asistido a funciones de cine, eventos y reuniones; además, prepara freebies junto a sus hijas y conoce de memoria las canciones que hablan de ansiedad, depresión y amor propio. Pero en esta visita de la banda a México no consiguió boletos. Aun así, estará ahí.

“Vamos a seguir intentando conseguir boletos, pero si no, iremos los tres días. Vamos a repartir freebies, convivir con otras fans y estar ahí apoyando. Aunque sea desde afuera, queremos vivirlo”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Originaria de Tultitlán, Estado de México, conoció al septeto gracias a una de sus hijas.

Al principio fueron las coreografías lo que llamó su atención, pero con el tiempo encontró en las letras del grupo un acompañamiento emocional. Diagnosticada con TLP (Trastorno Límite de la Personalidad) y admiradora de artistas como Nirvana, Michael Jackson y Bunbury, asegura que la música de la agrupación le ayudó a entender muchas de las emociones que atravesaba.

Peluches y fotografías de los integrantes de BTS forman parte de los artículos que poseen María y sus hijas.Foto: Cortesía.

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“Más allá de ser chicos guapos que bailan y cantan, sus discos hablan de psicología, están basados en libros y tocan temas que también nos llegan a los adultos. En mi caso, yo sufrí de TLP y a mí me ha ayudado mucho escucharlos. Hablan de depresión, ansiedad, de lo que viven los jóvenes, pero también de lo que vivimos los adultos”, señala.

De madres a ARMY

La historia de Mariana también rompe con la idea de que el fenómeno BTS pertenece únicamente a adolescentes. Para ella, ser fan a los 50 años implica enfrentar prejuicios, pero también resignificar la manera en que se conecta con la música.

“Muchas personas dicen que ‘ya estás grande para eso’, pero es porque no conocen realmente el contenido de BTS. No se detienen a escuchar las letras ni a ver los mensajes”.

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Con el tiempo, esa afición también transformó la relación con sus hijas: con salidas a eventos, intercambio de objetos y experiencias que hoy forman parte de su historia juntas. Además, encontró una comunidad en la que la edad no representa una barrera.

“Siempre hemos sido muy unidas. Somos tres: mis dos hijas y yo. Desde que mi hija mayor tenía 13 años hemos estado solas, pero siempre juntas y bien. Con BTS nos unimos todavía más. La menor no es tan fan, pero le gustan algunas canciones y nos gusta ir a eventos juntas. En las reuniones se juntan desde 12 años hasta señoras de 70. Podemos hablar de lo mismo sin sentir que es raro. A veces otras personas lo ven como ‘qué oso’, pero la verdad es que es muy padre compartirlo. Nos ayuda a salir de la rutina y de los problemas del día a día”, cuenta.

Aunque no logró conseguir entradas para las fechas en el Estadio GNP de la Ciudad de México, los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, ya tiene un plan: acudir los tres días a las inmediaciones del recinto, convivir con otras fans y repartir los recuerdos que preparó junto a su familia.

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Para Mariana, estar cerca también cuenta. BTS, asegura, no solo cambió la manera en que escucha música, sino también la forma en que enfrenta su vida cotidiana. Y eso, dice, no depende de un boleto.

“No es solo fanatismo, me ayuda en mi día a día, en mi salud emocional. Me motiva. Sus letras hablan de amor propio, del amor al prójimo y de la empatía. También visibilizan la salud mental, que es un tema muy importante y que antes era tabú”, finaliza.