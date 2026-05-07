La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió ayer con los siete integrantes de la banda surcoreana BTS, a quienes les dio un breve tour por Palacio Nacional previo a que salieran a saludar a sus fanáticas desde un balcón de este recinto histórico.

En un video compartido en la cuenta de TikTok de la Mandataria federal, se observa a Sheinbaum Pardo guiando a los artistas durante su paso por esta sede, en donde les explicó que, antes de ella, todos los presidentes de México habían sido hombres.

“Soy la primera mujer presidenta”, dijo la titular del Ejecutivo a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes respondieron con un “¡felicidades!”.

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Durante su recorrido, los miembros de BTS ingresaron a la Oficina Presidencial, en donde manifestaron que sienten mucho amor por México y particularmente por la Ciudad de México.

De camino a saludar a sus fanáticos, los gritos de las “ARMY” se escuchaban hasta el interior del Palacio Nacional. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se registró una asistencia de cerca de 50 mil personas en el Zócalo capitalino.

“¡Muchas gracias por amarnos tanto! Nos vemos la próxima vez. Adiós. Vamos a regresar aquí”, prometieron los cantantes a sus fanáticas desde un balcón del recinto histórico, acompañados de la presidenta Sheinbaum.

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Tras este breve encuentro con las “ARMY”, Sheinbaum resaltó que todas las personas se congregaron en la plancha del Zócalo tan solo para saludar a sus artistas favoritos.

Posterior a ello, realizó la entrega de un reconocimiento del Gobierno de México a la banda de k-pop, a quienes de nuevo expresó su gratitud por atender su solicitud.

Este jueves 7 de mayo durante la “Mañanera del Pueblo”, la Presidenta garantizó que la banda BTS regresará al país durante 2027 e hizo un llamado a no politizar la presencia de estos artistas.

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