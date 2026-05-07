Sin la asistencia del senador Enrique Inzunza, uno de los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de narcotráfico, este medio día llegaron a Palacio Nacional senadores y diputados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, citó a sus legisladores en el Gran Hotel de la Ciudad de México para desayunar chilaquiles y de ahí cruzar el Zócalo capitalino para llegar a pie a Palacio Nacional.

El grupo de senadores fue encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, quien señaló que la reunión con la mandataria servirá para fortalecer la unidad y llamar a la defensa de la soberanía.

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El senador Gerardo Fernández Noroña acude a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves 7 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

En este sentido, el senador Gerardo Fernández Noroña señaló que la presidenta Sheinbaum podría convocarlos esta tarde a una movilización con el pueblo para defender la soberanía nacional.

A su llegada al recinto histórico, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, declaró que los amagos del fiscal estadounidense Todd Blanche de más acusaciones contra políticos mexicanos "es un discurso electorero".

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