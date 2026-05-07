Ante los altos precios de algunos productos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó porqué se han dado aumentos en algunos precios como el jitomate y el chile.

En su conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el precio del jitomate “ha bajado un poquito de la semana pasada a esta”.

“¿Qué es lo que está, digamos, afectando a la gente porque es importante más allá de los indicadores? El precio del jitomate, el chile subió mucho de precio. ¿Por qué es esto? Porque hay menos producto este año.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante la “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional este 7 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Particularmente Estados Unidos está importando mucho porque hubo helada en Florida y pues no tuvieron la producción que esperaban. Y en México también hubo un problema de una plaga que tuvieron la producción de jitomate. Entonces hay menos producto y eso encarece la producción del jitomate”, mencionó.

Indicó que las dependencias del Gobierno de México están en una mesa de trabajo con centrales de abasto, comercializadoras y tiendas de autoservicio para que no haya especulación.

Aseguró que el precio del jitomate “ha bajado un poquito de la semana pasada a esta”.

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En el Salón Tesorería, la Presidenta mostró que la inflación cerró en 4.45% en abril: “Más abajo que la quincena anterior. Ya van a la baja los precios, y las medidas que tomamos para controlar el precio de la gasolina y el diésel. Si no lo hubiéramos hecho, la inflación estaría sobre 10% por lo menos”.

Denunció que hubo “mucha crítica” al Banco de México por haber bajado la tasa de interés la última de interés: “Esa quincena hubo un ligero aumento de la inflación(...). Como ahora hay una mujer (Victoria Rodríguez Ceja) que trabajó en la Secretaría de Hacienda, como todos los presidentes del Banco de México, les gusta criticarla pero la verdad está haciendo un gran trabajo”.

Claudia Sheinbaum agregó que es muy bueno que bajen las tasas de interés porque reactivan la inversión.

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