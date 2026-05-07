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El gobierno de arreció ayer sus amenazas contra México en materia de y el presidente advirtió que “si no hacen su trabajo, nosotros lo haremos”.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante un evento en la Casa Blanca por el Día de las Madres, que se celebra este domingo. Trump se vanaglorió del éxito de los ataques contra supuestas narcoembarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

“El ingreso de drogas vía marítima ha disminuido 97% y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros. Y ellos lo entienden”, dijo Trump.

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Su administración dejó claro que para Estados Unidos, la lucha contra los cárteles es una prioridad. Al divulgar, este mismo miércoles, su Estrategia Antiterrorismo, la Casa Blanca colocó al narcotráfico —que Washington califica de narcoterrorismo— como uno de los vectores de esa lucha antiterrorista, al mismo nivel del terrorismo islámico.

Pero el gobierno va más allá, al advertir que está listo para actuar unilateralmente, si es necesario.

“Seguiremos con nuestras campañas militares y policiales contra todos los cárteles y pandillas designados como organizaciones terroristas”, afirma la estrategia.

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“Al mismo tiempo, seguiremos atacando sus finanzas y sus redes de suministro de precursores para paralizar sus medios de producción y el movimiento de sus ganancias”. Es ahí donde viene la advertencia. “Lo haremos en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, estaremos tomando cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”.

A decir del consultor estratégico y analista político Ramón Peña Franco, “Trump está diciendo que la cooperación con México es deseable, pero no indispensable”.

En su cuenta de X, alertó que “eso implica una postura mucho más agresiva y unilateral que la que históricamente había mantenido Estados Unidos frente al narcotráfico en la región”.

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Hernán Gómez Molina, analista político, dijo a EL UNIVERSAL que “cuando Trump habla de gobiernos hostiles, acciones unilaterales”, está dando muestras de que, en realidad, “no tiene una estrategia. Es un Trump desbocado, que no tiene control de sí mismo”.

“No son Estados hostiles”

Molina calificó como “lo más grave” que Estados Unidos “considere a México y a Canadá como Estados hostiles, cuando no lo son. Son Estados soberanos, que tienen la expectativa y la voluntad de trabajar con Estados Unidos. Siempre lo han hecho”.

Subrayó que “México sufre, padece el narcotráfico también. “Lo peor de todo es desconocer la soberanía de México, de Canadá, al hablar de acciones unilaterales. ¿Qué va a hacer? ¿Va a invadir México? ¿Va a invadir Canadá? ¿Va a mandar a la DEA [Agencia Antidrogas] a que bombardee áreas manejada por los narcos? Trump está deschavetado, y es muy peligroso, porque es el presidente de Estados Unidos”.

La estrategia califica las drogas ilícitas de “una amenaza existencial que Trump no tolera” y al fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como “ armas de destrucción masiva”. Desde la introducción, el mandatario advierte: “Si lastimas a los estadounidenses, o estás planeando hacerlo, te encontraremos y te mataremos”. Al ser armas de destrucción masiva y amenaza existencial, el documento advierte que se usarán todas las herramientas militares, de inteligencia y de aplicación de la ley existentes contra los cárteles y organizaciones criminales designadas como terroristas.

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“Vendrán más acusaciones”

Como corolario de estas presiones, el fiscal general interino de EU, Todd Blanche, dijo en entrevista con News Nation que, tras las acusaciones que anunció la semana pasada el Departamento de Justicia contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluyendo el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vendrán más. “Por supuesto. Ya acusamos a múltiples funcionarios de gobierno de México y a un juez, recientemente también. Eso es algo que continuará”.

Resaltó que EU tiene una “muy buena relación” con el gobierno de México, “muy positiva”, pero explicó que una de las consecuencias de tener presos en EU a diversos líderes de cárteles, incluyendo Los Chapitos, Joaquín y Ovidio Guzmán, es que “algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales”.

Sobre la posibilidad de que Trump ordene envío de tropas a México, dijo que esa decisión depende sólo del presidente de EU. Pero subrayó que tanto EU como México tienen una misión en común. “Todos queremos detener el flujo de drogas. Sé que el liderazgo en México lo quiere, igual que nosotros; es sólo cuestión de ver cómo podemos trabajar juntos para lograrlo”.

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