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La dirigenta nacional de Morena, , reaccionó a la petición del líder del PRI, , para que Estados Unidos declaré a Movimiento de Regeneración Nacional como "organización terrorista".

En redes sociales, Montiel comentó que dicha solicitud está "disfrazada" de intervención extranjera. Agregó que el Partido Revolucionario Institucional representa al entreguismo y a una campaña en contra de la soberanía nacional.

"La mafia del poder, encabezada por Alejandro Moreno, presidente del PRI, el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a nuestro movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres".

"Lo suyo es una solicitud disfrazada de intervención extranjera; de ese tamaño es su desesperación. Representan el entreguismo y una campaña permanente contra la soberanía nacional. Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca van a salir".

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Solicitud del PRI A EU

Este miércoles, Moreno informó que había presentado una solicitud ante los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro estadounidenses donde pide que Morena sea declarada como organización terrorista, sustentada en supuestas relaciones con el crimen organizado.

"En México, (la delincuencia organizada) ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio", dijo.

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dft

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