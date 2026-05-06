Sheinbaum acompaña a BTS en saludo desde Palacio Nacional; "tienen que regresar el próximo año", dice

En punto de las 17:07 horas, el grupo coreano BTS salió a uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a sus fans mexicanos y mexicanas, acompañados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur", escribió en redes sociales.

Además, compartió una fotografía de ella en medio de los cantantes portando un póster oficial.

BTS saluda desde Palacio Nacional a Armys

"Ya les dije que tienen que regresar el próximo año", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al acompañar al grupo de k-pop coreano.

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Por cuatro minutos, la titular del Ejecutivo federal y los integrantes de BTS estuvieron en el balcón del recinto histórico, ante miles de ARMYS.

Entre gritos, saludos, llanto y una euforia desbordada, las y los ARMYS corearon previamente las canciones de BTS.

Claudia Sheinbaum junto a BTS (06/05/2026). Foto: X @Claudiashein

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