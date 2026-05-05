La CDMX será invadida por el fenómeno más grande del K-pop. Tras casi nueve años lejos de los escenarios mexicanos y una pausa obligada, BTS regresa.

Este fin de semana el grupo surcoreano se reencontrará con sus fans capitalinos en tres conciertos que prometen ser inolvidables.

Pero más allá de sus presentaciones, BTS ha cambiado la industria musical, llevando al K-pop a lugares que ni ellos mismos se habrían imaginado. Por eso, antes de los shows en el Estadio GNP Seguros, te dejamos una guía básica (y necesaria) para entender quiénes son y por qué millones de personas alrededor del mundo los siguen.

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¿Qué significa BTS?. Proveniente del coreano “Bangtan Sonyeondan”, puede traducirse como “Boy Scouts a prueba de balas” o “Chicos blindados”. La idea detrás del nombre era representar a jóvenes capaces de resistir críticas, prejuicios y presiones sociales.

En 2017, el grupo también adoptó el significado “Beyond The Scene”, como parte de una nueva identidad enfocada en crecimiento, evolución y libertad.

¿Quiénes son los integrantes?. BTS debutó en 2013 y está integrado por siete miembros:

RM — líder y rapero

Jin — vocalista

Suga — rapero y productor

J-Hope — rapero y bailarín

Jimin — vocalista y bailarín

V — vocalista

Jung Kook — vocalista principal

Desde sus primeros años, el grupo llamó la atención porque sus integrantes participaban activamente en la composición y escritura de sus canciones, algo poco común dentro del K-pop tradicional.

¿Por qué BTS es tan importante?. Hablar de BTS ya no solo es solamente hablar de música. El grupo ayudó a globalizar el K-pop y ya domina las listas de popularidad más importantes.

Sin embargo, ha destacado entre los jóvenes por tocar temas como la salud mental, presión social y amor propio en sus canciones. Además, su impacto también se ha extendido a la moda, el activismo y hasta organismos internacionales como la ONU, donde llegaron a ofrecer discursos enfocados en las nuevas generaciones.

¿Qué es el ARMY?. Así se hacen llamar, de manera oficial, el fandom de la banda. El término significa “Adorable Representative M.C. for Youth”, aunque también funciona como referencia al concepto militar detrás del nombre del grupo: si BTS son “boy scouts blindados”, ARMY sería el ejército que los acompaña.

Con los años, se han posicionado como una de las comunidades de fans más grandes y "poderosas" del mundo de la música, capaces de romper récords de reproducciones y hasta doblegar a grandes empresas como Ticketmaster en México.

¿Por qué el color morado identifica a BTS?. Si en alguna ocasión ves un estadio iluminado de morado, ten la seguridad de que BTS estará ahí. El color nació como un símbolo especial entre el grupo y ARMY gracias a una frase creada por V durante un evento en 2016: “I Purple You” o “Borahae”.

El cantante explicó que el morado era el último color del arcoíris y que representaba amor y confianza duraderos. Desde entonces, el color se convirtió en una especie de lenguaje emocional entre los músicos y sus fans.

¿Cuántas veces ha visitado BTS a México?. La banda ha estado tres veces en tierras aztecas. La primera vez fue en 2014, apenas un año después de su debut, cuando participaron en el festival “Music Bank”.

Un año después regresaron a México como parte su gira "BTS Live Trilogy. Episode II: The Red Bullet". En esa ocasión, se presentaron en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

La última ocasión fue en 2017, cuando pisaron la Arena CDMX para formar parte del KCON México. Ahora regresan con el “ARIRANG World Tour”, la más grande de su carrera, al menos en nuestro país.

Más que una boy band. Aunque muchas veces se les sigue etiquetando únicamente como una “boy band”, BTS logró construir algo mucho más grande: una comunidad global con códigos propios, símbolos, frases y una conexión emocional que millones de fans consideran parte importante de sus vidas. Y eso es solo el comienzo.

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