Una de las celebridades que robó la atención en la Gala del MET fue la cantante Madonna, al presentarse con un enigmático vestido negro, un delicado y gótico tocado con forma de barco en la cabeza y una inmensa capa de tul color gris, cuyos extremos eran sostenidos por seis mujeres con vestidos de encaje y transparentes vendas en los ojos.

El diseño, realizado por Anthony Vaccarello, director creativo de Saint Laurent, es una referencia directa a la artista Leonora Carrington, de quien la cantante ya había tomado inspiración para su video musical “Bedtime story”, en 1994.

En esta ocasión la referencia provino de la pintura “Las tentaciones de San Antonio”, pero no es al personaje principal, sino a la figura femenina que está al fondo del cuadro.

Lee también Cuándo abre la experiencia inmersiva de Leonora Carrington

Carrington hizo este cuadro en 1945 para un concurso convocado por el cineasta y productor Albert Lewin, quien ese mismo año adaptó a la pantalla “El retrato de Dorian Gray”. Pero el concurso era para otra adaptación al cine, ahora de la novela de Guy de Maupassant “Los asuntos privados de Bel Ami”.

Lewin encargó a artistas surrealistas que pintaran su interpretación de “Las tentaciones de San Antonio”. En el certamen participaron, además de Carrington, Salvador Dalí, Max Ernst, Dorothea Tanning y Paul Delvaux.

“Carrington representa a San Antonio como un anciano frágil que parece desaparecer dentro de sí mismo bajo una túnica monástica con forma de paraguas. De manera humorística y críptica, Carrington comentó que la pintura le parecía bastante clara, siendo una representación más o menos literal de San Antonio ‘completo con cerdo, desierto y tentación’”, se lee en el sitio web del Consejo de Leonora Carrington.

Lee también El mundo de Leonora Carrington desde su interior

Finalmente, la artista inglesa-mexicana no ganó, fue Dalí quien triunfó. Sin embargo, el cuadro se ha consolidado como uno de los más destacados y reconocidos en la producción de Carrington.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc