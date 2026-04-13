A Ciudad de México llega 'Leonora Carrington: Laberinto', una experiencia inmersiva para introducirte en la mente de la artista.

Universos mágicos y seres fantásticos cobrarán vida para explorar diversas manifestaciones de arte y provocar todo tipo de emociones.

Vive el arte de Leonora Carrington en esta experiencia de la CDMX. Foto: Leonora Carrington

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¿De qué trata la experiencia Leonora Carrington: Laberinto?

Leonora Carrington fue una de las mayores exponentes del movimiento surrealista en México. Sus obras abarcaron diversas disciplinas como pintura, escultura y literatura, incluyendo novelas y cuentos donde fusionó elementos autobiográficos con temas como el feminismo, la ficción y la magia.

A través de su arte, esta destacada pintora experimentó los límites de la realidad y los sueños, creando universos que desafiaban lo convencional. Y muy pronto podrás conocerlos en esta experiencia inmersiva.

"Leonora Carrington: Laberinto" adapta las obras de la artista a un formato interactivo, en el que los asistentes pueden observarlas y hasta caminar entre ellas mediante espacios diseñados con imágenes en movimiento, luces y simbolismos.

La experiencia de Leonora Carrington se inspira en su pintura "Laberinto". Foto: Leonora Carrington

Su objetivo es envolver a los visitantes en una narrativa surrealista, conviviendo con criaturas sorprendentes inspiradas en la mitología celta, la literatura fantástica y hasta la alquimia.

El nombre de la experiencia se inspira, por cierto, en la pintura 'Laberinto' (1991). Ahí, la artista refleja la complejidad de la mente humana.

¿Qué hay en la experiencia inmersiva de Leonora Carrington?

Siguiendo la lógica del surrealismo, en Leonora Carrington: Laberinto cada visitante construye su propio recorrido, a través de un montaje sensorial con:

Proyecciones digitales

Esculturas monumentales

Efectos envolventes

Estos elementos no solo enriquecen la experiencia visual, sino que ofrecen una nueva manera de acercarse al arte con recursos tecnológicos. Y sí, hay espacios para tomarte fotografías.

En la experiencia de Leonora Carrington se fusiona el arte y la tecnología. Foto: Leonora Carrington

¿Dónde está la experiencia inmersiva de Leonora Carrington?

La experiencia abre a partir del 15 de abril en el Centro de las Artes Inmersivas. Lo encuentras en General Prim 90, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.

Puedes llegar por Metro: estaciones Cuauhtémoc (línea rosa) o Balderas (línea verde). También por la estacion del Metrobús Cuauhtémoc (línea 3).

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