Christian Nodal no parece haber despertado, hasta ahora, el interés esperado para su concierto de este viernes 29 de mayo de 2026 en la Plaza de Toros “La México”, pues a pocas horas del inicio aún no se registra una gran afluencia de público en los alrededores.

Aunque se había informado que las puertas del recinto abrirían a las 18:00 horas, en las inmediaciones apenas se observan alrededor de 200 fans esperando el acceso, luego de que se decidiera retrasar la entrada en espera de una mayor concentración de asistentes.

Incluso personal de seguridad del inmueble reconoce que, para estas horas, lo habitual es ver largas filas como en otras presentaciones. Uno de ellos recuerda que en conciertos anteriores la situación era muy distinta, tomando como referencia a la Banda MS, a quienes considera un estándar del tipo de espectáculos que el recinto suele recibir.

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“Decían que iba a llenar, pero está bien vacío, conla MS estaba hasta su madre aqui, creo que este es más chico (el Estadio Ciudad de los Deportes), lo hubieran mandado ahí, aquí es para bandas, tumbados”, señala.

Por otro lado, los pocos fans que ya se encuentran afuera confían en que la situación cambiará conforme avance la tarde y el recinto termine por llenarse. Entre ellos están Selene Rodríguez y Marilyn Sandoval, quienes encabezan la fila.

Ambas son seguidoras de Nodal desde sus inicios y esta será la primera vez que lo vean en vivo como “El Forajido”, por lo que mantienen altas expectativas, especialmente en torno a los invitados, entre los que esperan ver a Ángela Aguilar y otros artistas.

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“Todavía es temprano, porque está previsto ocho y media. Entonces yo creo que precisamente esta zona como como ya son lugares específicos, yo siento que la gente como está seguro, ya es su lugar, llega más tarde”, comenta Selene.

Para ambas, separar la obra del artista es fundamental, pues aseguran que la música de Christian Nodal va por encima de cualquier ruido mediático.

“que la verdad que siga como hasta ahora, que no haga caso de los malos comentarios, que es un excelente artista y que todo para adelante”, mencionan.

El concierto de Christian Nodal está previsto para iniciar en punto de las 20:30 horas.

Christian Nodal se presentará este viernes 29 de mayo en la Plaza de Toros México. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

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