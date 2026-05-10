El amor, en todas sus manifestaciones, es lo de Carlos Rivera. Así lo dijo y lo repitió anoche al cantarle a sus 40 mil riveristas, que se dejaron querer y se desbordaron en muestras de afecto en la Monumental Plaza de Toros México.

La obscuridad se apoderó del recinto en punto de las 20:30 horas. Llamas saliendo de lo más alto y del escenario fueron la entrada para los danzantes prehispánicos que parecieron iniciar un rito sagrado.

Como el invitado de honor en este viaje, apareció al centro del recinto Carlos Rivera, quien ya entonaba “Solo por hoy”.

Previo a corear sus hits, los fans se divirtieron a las afueras del recinto con la figura de Carlos. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

“¡Viva México! Buenas noches, Ciudad de México”, gritó el de Huamantla, señal con la que se dispararon del escenario cientos de papeles de colores.

“Qué espectáculo estar parado aquí, esta noche se viste de riverista, nunca subestimen a un riverista, que mira de lo que son capaces... Esta noche es la noche y espero que vengan listos”.

Carlos continuó con una ola de canciones sin más interacción pero que en todo momento tuvieron a sus fans de pie, cantando, aplaudiendo e incluso llorando por la alegría de verlo sobre el escenario.

Previo a corear sus hits, los fans se divirtieron a las afueras del recinto con la figura de Carlos. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Como el romántico sin remedio que es, tomó el micrófono de nueva cuenta para dedicar el próximo bloque precisamente al amor.

“Lo mío, lo mío es el amor, cantarle al amor, escribirle al amor, hacer el amor de todas sus manifestaciones, es lo más hermoso que la vida nos regala a los seres humanos, así que hoy, a partir de ese momento, en este concierto empieza el momento del amor”.

“Un viaje a todas partes” y “La carta” se robaron la noche, al menos en la primera parada de lo que sería un recorrido de vida y muerte; en la primera, una kiss cam capturó a los novios enamorados.

Previo a corear sus hits, los fans se divirtieron a las afueras del recinto con la figura de Carlos. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

En la segunda, Rivera invitó a todos los que estaban listos para dar el siguiente paso en su relación a hacerlo justo en la parte del tema que él indicara y al menos una decena de parejas obedecieron dejando su propuesta de matrimonio retratada en la enorme pantalla del escenario.

Tras otros temas románticos pero cada vez con un tono más nostálgico, “Me muero” llegó a la velada para cambiar drásticamente el sentido de la noche.

Los danzantes volvieron, el fuego se encendió en la parte alta de “La México” y ráfagas de llamas salieron del escenario, iniciando así un nuevo bloque en el que Carlos se enfrentaría a la muerte, buscando revivir de amor, ahora vestido de charro.

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