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Pertenecemos *
mirar es una historia de antes
hablar es una historia de antes
saber es una historia de antes
somos a veces una historia de más
se fue esta tarde conversábamos
de nada y todo a la vez
el tema era un pretexto del azar
el día nos heredó la tarde y el crepúsculo nos heredó la noche
aquí pero también en otro territorio
donde como los niños que crecen juntos
conocíamos el atajo del camino
un lugar donde los silencios no son
menos exactos que las palabras
y donde reconocíamos
con el mismo instinto con la misma complicidad
pequeñas y fundamentales cosas
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no sé con certeza de dónde provienes
extranjera
naciste en un país que los mapas se disputan
y los ejércitos arrasaron siglo tras siglo
tu aspecto tal vez por eso es el de una gitana
la permanente extranjera en el tren
que nos conduce a todos al exilio
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nos falta una patria verdadera
una casa una familia un idioma un hogar
con los que podríamos confiar en un cimiento
un dios un territorio donde podríamos dormir seguros
todas y cada una de las noches que faltan
para el fin del mundo
pero somos errantes y reímos
nuestra divinidad es casual
e incierta como la naturaleza de todas las cosas
y creo que sólo hay una pregunta para la que no tendremos respuesta:
la coincidencia de esta noche
fue es o será
una casualidad
o el número hechizado
en la ecuación del destino?
en fin aquí el tiempo y el espacio nos conceden esta brevísima
eternidad
y la vida ya se sabe es corta
pero tengo la certeza de que mi alma tiene la edad de la tuya
porque algo me dice que te conozco de antes
de muy antes
y acaso partiré también de aquí contigo
intuir *
siempre hay algo dentro de ti
que sabe más que tú
siempre hay algo dentro de ti
que piensa más rápido que tú
siempre hay algo dentro de ti
que no eres del todo tú
siempre hay algo dentro de ti
que es también una parte de ti mismo que todavía no alcanzas
aquello que hay en el centro de ti y tal vez ni siquiera te pertenece
no existe una palabra para definirlo
ni un lugar preciso para encontrarlo
ni un momento exacto para que suceda
pero tú reconocerás su presencia
en el último sentido de tus sentidos
y te guiarás por aquello que antecede y rebasa
por aquello que conspira y construye
dentro de ti
el secreto del futuro
en otra parte *
la posición de las estrellas esta noche en el cielo
no significa nada
el ritmo de las olas del mar que se desintegran contra la arena en una playa distante
no significa nada
la canción arrinconada del grillo y la mitad oculta de la luna
no significa nada
el sonido de la lluvia al caer sobre la ventana y la melodía que involuntariamente regresa desde algún lugar de la memoria
no significa nada
el inalcanzable lugar a donde se ausenta de pronto quien está conversando contigo
no significa nada
tus inquietantes pesadillas de anoche y los aún incontables sueños de mañana
no significan nada
la sucesión de símbolos y números en las cartas elegidas por la mano de la fortuna
no significan nada
el eco de las palabras y las historias todavía no contadas de la gente que viene y va por la calle
no significan nada
el sentido está en otra parte
tal vez en el lugar menos buscado
en el lugar de este minuto sólo presente frente a tus ojos
como la delgada línea que divide el lado derecho del izquierdo
y que atravesamos todos los días con la naturalidad de lo increíble
ha estado en ti desde el principio
pero posiblemente hayas perdido media vida buscando el inasible significado de la vida
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