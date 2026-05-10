Pertenecemos *

mirar es una historia de antes

hablar es una historia de antes

saber es una historia de antes

somos a veces una historia de más

se fue esta tarde conversábamos

de nada y todo a la vez

el tema era un pretexto del azar

el día nos heredó la tarde y el crepúsculo nos heredó la noche

aquí pero también en otro territorio

donde como los niños que crecen juntos

conocíamos el atajo del camino

un lugar donde los silencios no son

menos exactos que las palabras

y donde reconocíamos

con el mismo instinto con la misma complicidad

pequeñas y fundamentales cosas

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Crédito: Especial

no sé con certeza de dónde provienes

extranjera

naciste en un país que los mapas se disputan

y los ejércitos arrasaron siglo tras siglo

tu aspecto tal vez por eso es el de una gitana

la permanente extranjera en el tren

que nos conduce a todos al exilio

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nos falta una patria verdadera

una casa una familia un idioma un hogar

con los que podríamos confiar en un cimiento

un dios un territorio donde podríamos dormir seguros

todas y cada una de las noches que faltan

para el fin del mundo

pero somos errantes y reímos

nuestra divinidad es casual

e incierta como la naturaleza de todas las cosas

y creo que sólo hay una pregunta para la que no tendremos respuesta:

la coincidencia de esta noche

fue es o será

una casualidad

o el número hechizado

en la ecuación del destino?

en fin aquí el tiempo y el espacio nos conceden esta brevísima

eternidad

y la vida ya se sabe es corta

pero tengo la certeza de que mi alma tiene la edad de la tuya

porque algo me dice que te conozco de antes

de muy antes

y acaso partiré también de aquí contigo

intuir *

siempre hay algo dentro de ti

que sabe más que tú

siempre hay algo dentro de ti

que piensa más rápido que tú

siempre hay algo dentro de ti

que no eres del todo tú

siempre hay algo dentro de ti

que es también una parte de ti mismo que todavía no alcanzas

aquello que hay en el centro de ti y tal vez ni siquiera te pertenece

no existe una palabra para definirlo

ni un lugar preciso para encontrarlo

ni un momento exacto para que suceda

pero tú reconocerás su presencia

en el último sentido de tus sentidos

y te guiarás por aquello que antecede y rebasa

por aquello que conspira y construye

dentro de ti

el secreto del futuro

en otra parte *

la posición de las estrellas esta noche en el cielo

no significa nada

el ritmo de las olas del mar que se desintegran contra la arena en una playa distante

no significa nada

la canción arrinconada del grillo y la mitad oculta de la luna

no significa nada

el sonido de la lluvia al caer sobre la ventana y la melodía que involuntariamente regresa desde algún lugar de la memoria

no significa nada

el inalcanzable lugar a donde se ausenta de pronto quien está conversando contigo

no significa nada

tus inquietantes pesadillas de anoche y los aún incontables sueños de mañana

no significan nada

la sucesión de símbolos y números en las cartas elegidas por la mano de la fortuna

no significan nada

el eco de las palabras y las historias todavía no contadas de la gente que viene y va por la calle

no significan nada

el sentido está en otra parte

tal vez en el lugar menos buscado

en el lugar de este minuto sólo presente frente a tus ojos

como la delgada línea que divide el lado derecho del izquierdo

y que atravesamos todos los días con la naturalidad de lo increíble

ha estado en ti desde el principio

pero posiblemente hayas perdido media vida buscando el inasible significado de la vida