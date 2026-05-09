Luego que, Morena acusó que su candidata Delia Aurora Hernández Alvarado fue víctima de intento de feminicidio durante trabajos proselitismo en San Pedro, Coahuila, autoridades informaron que iniciaron una investigación para deslindar responsabilidades.

En videos que circulan en redes sociales, se ve un enfrentamiento entre militantes de Morena y se identificó al excandidato a alcalde y también excandidato a diputado local del mismo partido, Edgar Sánchez.

De acuerdo con fuentes políticas de la región, el incidente se habría registrado en medio de una fuerte tensión interna que desde hace tiempo existe entre distintos grupos de Morena en San Pedro, donde los choques políticos y las acusaciones entre corrientes internas se han venido intensificando durante el actual proceso electoral.

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Estos, señalan que las diferencias entre ambos grupos de Morena no son nuevas y que desde hace meses se han acumulado confrontaciones derivadas de candidaturas, estructuras territoriales y disputas por el control político en la región lagunera.

Por lo que autoridades estatales informaron que se inició una investigación para deslindar responsabilidades y aseguraron que no se permitirá ningún tipo de violencia política o agresión durante el proceso electoral en Coahuila.

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bmc