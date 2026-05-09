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El Partido Revolucionario Institucional () reaccionó a la represión de policías contra campesinos en .

Por medio de su cuenta de X, dicho partido político criticó que ante la incapacidad del gobierno estatal, encabezado por David Monreal, de dar respuesta a las demandas, "recurren a la violencia, la intimidación y las detenciones".

"Así de valientes deberían ser para detener a los narcopolíticos de su partido, y no al pueblo que lo único que busca es vivir en condiciones digna", dijo en alusión a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios por posible narcotráfico.

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Finalmente, expresó su solidaridad con los productores de México, los cuales han sido abandonados por los gobiernos de Morena".

Manifestación en Zacatecas

En las cercanías del Multiforo, donde se iba a celebrar un concierto del cantante Ricardo Montaner con motivo del Día de las Madres, la tarde de este sábado un grupo de campesinos dedicados al cultivo de frijol se manifestó con el fin de pedir la venta del kilo a 27 pesos.

La protesta acabó en la intervención de agentes de las Fuerzas de Respuesta Inmediata de Zacatecas, quien retiraron a los manifestantes y detuvieron a cuatro de ellos.

Al momento, ni la administración zacatecana ni el gobernador se han pronunciado al respecto.

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dft

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