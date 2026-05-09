San Ignacio Río Muerto, Sonora.- Mar Stephanie Galindo, busca ser escuchada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y así pedir justicia por su hijo Sergio Daniel, joven boxeador asesinado el pasado martes 5 de mayo en Ciudad Obregón en la colonia Santa Fe. Previamente, el adolescente de 16 años fue amenazado de muerte y este sábado competiría en un torneo de box.

“Yo lo miré sufrir, yo miré cuando estaba agonizando, yo lo miré, yo lo sufrí en carne propia y eso no se lo deseo a nadie. Yo lo miré, nadie más lo va a sufrir más que yo. Él entrenaba en el gym Los Ángeles, tenía dos años entrenando box. Su maestro de entrenamiento es, lo conoce, sus maestras de escuela lo conocen. El muchacho fue bueno de corazón puro, le arrebataron la vida. Yo no pedí vivir en una colonia donde hubiera hubiera gente que se dedica al mal paso”, relata.

Ante la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum a la comunidad en Bahía de Lobos, con fotografías y mantas, la familia de Sergio Daniel se plantó en la entrada de la ceremonia programada y exigió justicia por su hijo, a quien agredieron al igual que a su hijo menor de 7 años en la colonia Santa Fe, marcada por la violencia e inseguridad. A cuatro días del suceso, denuncia, las autoridades no han detenido a los autores materiales.

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Mar Stephanie Galindo, madre Sergio Daniel, joven boxeador asesinado el pasado martes 5 de mayo en Sonora (09/05/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

“Mi hijo fue amenazado en vida, fue amenazado y no nomás él. A mi hijo y a mi hijo pequeño de 7 años los golpearon, porque vivir en la colonia Santa Fe es vivir en una colonia llena de problemas, llena de gente mala, gente que se dedica a las cosas malas y gente que se sienten superiores por tener una pistola en la mano. Le pusieron una pistola en la cabeza a mi hijo y lo patearon”, describe.

En la búsqueda de la verdad, la madre de Sergio revisó su celular y encontró mensajes que expresaban miedo por jóvenes de su edad y estudiantes del Cetis 69, que presuntamente han sido reclutados por grupos criminales.

“¿Cómo puede haber una persona de 16, 17 años que quiera ir a estudiar y que no pueda o que tenga que salirse de escuela porque lo amenazaron?, ¿quién tiene el derecho o el privilegio de decir quién vive y quién no vive? Los autores intelectuales siguen sueltos, y eso es lo que yo estoy pidiendo justicia”, expresó al decirse estresada y preocupada por su seguridad.

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La mujer compartió que el martes a las 21 horas, su hijo regresaba de entrenar y fue interceptado por unos sujetos abordo de una motocicleta. Minutos después lo encontró y lo llevó en su camioneta hacia el hospital, sin embargo, perdió la vida. Mostró un documento de la Fiscalía del Estado en el que le ofrecían “seguridad”, la cual consistía en llamar al 911 y ser transferida al C5.

“Él no quiso trabajar para esa gente, no habló por temor, pero no hizo caso, y el no hacer caso en Obregón o en esa ciudad o en esa colonia corremos, corremos peligro. No puedo ir por temor, porque como hoy estoy alzando la voz por mi hijo y luchando para que sea justicia. Por los autores intelectuales, corro peligro”, mencionó.

En días pasados, compañeros y amigos del deportista organizaron despedidas, y fue recordado como un joven ejemplar y disciplinado, estudiante del cuarto semestre de preparatoria.

“No pido venganza, no, no, dios sabe. Solo pido justicia, justicia, porque luego van a matar a alguien más. Quiero irme en paz, yo quiero estar en paz con mi hijo y decir que luché por él hasta el último momento. Yo lo vi nacer, yo lo vi crecer, yo lo vi, yo lo eduqué, yo lo, yo lo hice un hombre, lo hice un adolescente de bien y me lo arrebataron, me quitaron el orgullo que yo sentía”, expresó Mar.

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