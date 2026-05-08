Al referirse a Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que “no puede haber un país soberano si la soberanía no viene de la fuerza de su pueblo”.

Esto, luego de que este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que los cárteles de droga “gobiernan México y nadie más lo hace", apenas dos días después de amenazar que si el país vecino no hace "su trabajo" para combatirlos, Washington lo hará.

Al encabezar el Plan de Justicia para el Pueblo Seri-Comca'ac en Hermosillo, Sonora, la mandataria federal indicó que la defensa de la soberanía nacional frente a cualquier país extranjero pasa necesariamente por un gobierno que esté cerca del pueblo: “Y eso somos nosotros: un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México”, declaró.

Lee también Sheinbaum dice que defiende la soberanía con "cabeza fría" y "sin acelerarse"; "con dignidad y defendiendo a México", señala

La mandataria federal criticó que en Estados Unidos “valoran principalmente lo material”, en comparación de México que tiene valores profundos gracias a los pueblos originarios.

“Decidieron que la felicidad tiene que ver con lo que acumula, con la cantidad de riqueza que tiene; según esto, mientras más riqueza, más felices, pero eso es falso porque la felicidad viene de los valores, de la comunidad. El pueblo de México eligió, gracias a sus pueblos originarios, otros valores, los valores espirituales que constituyen la grandeza (...)”, dijo.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan en el marco de la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un laboratorio de droga en Chihuahua y de las acusaciones de Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 mexicanos más por posibles nexos con el narco.

Lee también FGR logra extinción de dominio en propiedad de Emilio Lozoya; casa en la Miguel Hidalgo está valuada en 51 mdp

Esta mañana, el presidente estadounidense mencionó, en un evento en la Casa Blanca por el Día de las Madres, el control que tiene su país sobre la frontera sur y la influencia de los cárteles en el tráfico de fentanilo.

Sobre el tráfico de drogas indicó que "viene a través de México en su mayor parte. Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México y nadie más, ellos lo gobiernan".

En días pasados, Trump también declaró que si los gobiernos no combaten directamente a los cárteles, su gobierno lo hará, y ha amenazado con el uso de fuerzas terrestres. "Si ellos (México) no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, dijo entonces.

Lee también PAN acusa censura tras cancelación de visita de Díaz Ayuso; "estoy segura que habrá mejores tiempos para que regrese": Kenia López

Desde el Centro Ceremonial Seri de Punta Chueca, ubicado en Playa Turquesa, Punta Chueca, Claudia Sheinbaum Pardo destacó los valores espirituales que constituyen la grandeza de México. Aseguró que la felicidad viene del amor: al prójimo, a la familia, la naturaleza, la patria y a los pueblos.

“Algunos piensan que la historia de México se escribió cuando llegaron los españoles a invadir el territorio. Pero no, la historia de este territorio tiene miles de años. Miles de años de grandes civilizaciones, pueblos, naciones que fueron construyendo pensamiento, historia, conocimiento en algunos lugares grandes pirámides, en otras gran conocimiento de su territorio”, explicó.

Señaló que el otro pilar proviene de la historia de México, de la Independencia, de Miguel Hidalgo y Costilla, de José María Morelos, Leona Vicaria, Benito Juárez, entre otros.

Lee también Grupo Xcaret afirma que retiró invitación a Díaz Ayuso debido a sus "desafortunadas declaraciones"; niega haber recibido instrucciones

“No hay naciones en el mundo que tengan un héroe, un gigante como Benito Juárez García, que defendió siempre la patria a los pueblos originarios y permitió que México se constituyera en una República junto con los liberales mexicanos. No hay naciones que tengan un Zapata, un Madero que constituyeron la justicia social, poniendo su vida para conseguir los derechos del pueblo de México”, expuso.

Recordó la promulgación de la Constitución Política de 1824, que formó la República Mexicana; la de 1857, que separó a la Iglesia del Estado; la de 1917, que reconoció la justicia social. Sin embargo, señaló que en ninguna de estas se reconoció a los pueblos originarios de México, hasta la reforma constitucional aprobada en 2024, la cual los reconoce como sujetos de derecho.

En este sentido, señaló que José María Morelos y Pavón, uno de los grandes padres del Independencia de México, en Los Sentimientos de la Nación, que la soberanía emana del pueblo, por lo que no puede haber un país soberano si la soberanía no viene de la fuerza de su pueblo.

“Eso quedó escrito en el artículo 39 de la Constitución, desde la Constitución de 1857. La defensa de la soberanía nacional frente a cualquier país extranjero pasa necesariamente por un gobierno que esté cerca del pueblo. Y esos somos nosotros: un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México”, finalizó la mandataria.

Mujeres Seri reciben a Sheinbaum con canto tradicional

Mujeres de la comunidad Seri-Comca’ac ofrecieron una ceremonia tradicional para recibir a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Hermosillo, Sonora.

La ceremonia consistió en un canto interpretado por Betina Romero Morales en su lengua Cmiique litom, acompañada de danzantes como una forma tradicional de recibir a personajes importantes en su comunidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc