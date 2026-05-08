La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno siempre defenderá la soberanía nacional y evitará que haya injerencia en asuntos políticos de México con “cabeza fría”.

Esto ante las diferencias con el gobierno de Estados Unidos tras la presunta participación de elementos de la CIA en un operativo de seguridad en Chihuahua y ante la solicitud de detención del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico.

Ante esta situación, la jefa del Ejecutivo federal señaló que su administración pedirá pruebas y buscará una buena relación con la Unión Americana, pero siempre, dijo, expresando lo que piensa “sin bajar la cabeza, con dignidad y defendiendo a México”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (08/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Nosotros siempre vamos a defender la soberanía, vamos a defender el derecho de México, vamos a defender el cumplimiento de la ley, vamos a solicitar pruebas cuando se presenta una situación como la que vivimos. No queremos injerencia en los asuntos políticos de México porque no la debe haber, pero eso no quiere decir que no busquemos siempre una buena relación por el bien de los mexicanos que viven allá y por el bien de la relación de ambos países.

“Siempre diciendo lo que pensamos, sin bajar la cabeza, con orgullo de ser mexicanas y mexicanos, con dignidad, defendiendo a México, pero buscando una relación cordial y manifestando cuando no estamos de acuerdo. Así como ellos pueden manifestar cuando no están de acuerdo, pero eso no quiere decir otra cosa”.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el gobierno de Estados Unidos debe de presentar pruebas de sus acusaciones contra el ahora exgobernador de Sinaloa, y la FGR debe de investigar si hay algún delito que perseguir por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en Chihuahua.

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“¿Qué hacemos nosotros? Cabeza fría. Imagínense si nos aceleramos frente a una situación así. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedir pruebas.

“¿Qué es lo que tiene que hacer en el caso Chihuahua? Fiscalía, ver si se violó la ley o no, si hay algún delito que perseguir. Así de sencillo, sin más, sin otra cosa”, dijo.

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