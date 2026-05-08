La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que su gobierno siempre se ha manifestado en contra del genocidio en Gaza, y que debe de darse todo el apoyo para que Palestina sea reconocida en su totalidad como un Estado.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal resaltó que su gobierno reconoció por primera vez a una embajadora de Palestina en México, y llamó a que se construya la paz en esa zona.

“Primero, siempre nos hemos manifestado en contra del genocidio en Gaza; segundo, somos el gobierno de México que por primera vez reconoció como embajadora a la primera embajadora de Palestina en México -no un representante diplomática, sino a una embajadora como tal- y siempre hemos pensando que debe de darse todo el apoyo para que Palestina sea reconocido en toda su ampliación como un país, como un Estado.

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“Y que como dice nuestra nuestra Constitución: debe reconocerse como Estado su autodeterminación, y que se construya la paz en esa zona. Esa siempre ha sido nuestra posición y la defendemos”.

En Palacio Nacional, y ante la salida de la Flotilla Global Sumud -en donde viajan ciudadanos mexicanos-, que buscan entregar víveres a la población de Gaza, y que podría ser interceptada por el gobierno de Israel, la Mandataria federal señaló que la obligación de su gobierno es proteger a los mexicanos.

SRE alista reunión con familias de mexicanos que viajan en la Flotilla Global Sumud

La Global Sumud Flotilla. Foto: Especial

Ante esto, indicó que es posible que podría reunirse con los familiares de los mexicanos que viajan en esa flotilla, pero que por lo pronto pidió este viernes al canciller Roberto Velasco que se reúna con ellos.

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“Hoy le di instrucciones a Roberto Velasco que hablara con los familiares, para que por lo menos el secretario de Relaciones Exteriores esté en contacto, y en todo caso ver si nos podemos reunir.

“Siempre vamos a estar a favor de la defensa de las niñas y los niños en el mundo entero. Ninguna guerra puede pasar por encima de la infancia, de las mujeres, de la población civil”, agregó.

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