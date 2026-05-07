Xcaret.- Aunque breve, el apoyo a Palestina y el problema actual del individualismo en el mundo, fueron temas de la ceremonia inaugural de los Premios PLATINO Xcaret, que esta mañana dieron sus primeros premios en algunas categorías actorales y la totalidad de técnicas, como Diseño de Producción y Maquillaje.

Los ganadores habían sido dados a conocer el pasado 16 de abril, pero fue hasta hoy en este lugar del Caribe Mexicano, que se entregaron físicamente a los más de 20 triunfadores procedentes de películas como "El agente secreto" y "Sirat", así como de las series "El eternauta" y "Anatomía de un instante".

Quienes ganen en las categorías principales tanto para cine como tv, como Mejor Película y Miniserie, Actor y Actriz, se darán a conocer la noche del próximo sábado en una ceremonia que podrá ser vista en vivo por el canal de paga de TNT.

Camila Pláate, ganadora del premio a Mejor Actriz de Repartp por “Belén”, cinta argentina sobre una mujer acusada de aborto y disponible en Prime Video, metió la parte política al recordar a la mandataria pampera Eva Perón, quien hoy celebraría su 107 natalicio.

"Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes. Palestina Libre", exclamó la actriz.

Después con la mayoría de triunfadores de "El eternauta", serie de ciencia ficción en donde varias personas se unen para enfrentar una amenaza alienígena y disponible en Netflix, se habló de la importancia de trabajar todos.

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"Actualmente el individualismo es la base de todos, pero acá viene el héroe colectivo diciendo que no nos podemos salvar solos: si nos falta el agua, la tierra, estamos estropeando todo. Lo podemos hacer, hay mucha gente buena (en el mundo) y conectada", indicó Andrea Pietra, ganadora como Mejor Actriz de Reparto.

"La frase de nadie se salva sólo es una frase que representa la realidad del trabajo audovisual, debemos hacerlos técnicos y actores, somos vivímos y actuamos n sociedad", respaldó César Troncoso, quien logró el galardón como Actor de Reparto, por la misma producción.

Los Premios PLATINO, que este año cumplen su 13 edición, son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas).

Primeros ganadores

De cine

Interpretación Masculina de Reparto: Alvaro Cervantes por “Sorda” (España)

Interpretación Femenina de Reparto: Camila Pláate por “Belén” (Argentina)

Platino al Cine Educación y Valores: “Belén” (Argentina)

Música original: “O agente secreto” (Brasil)

Dirección Arte: “O agente secreto”

Montaje:”O agente secreto”

Sonido: “Sirat”

Fotografía: “Sirat”

Efectos especiales: “Sirat”

Vestuario: “La cena”

Maquillaje: “El cautivo”

Series

Interpretación Masculina de Reparto: César Troncoso por “El eternauta” (Argentina)

Interpretación Femenina de Reparto: Andrea Pietra por “El eternauta” (Argentina)

Música: “El eternauta”

Arte: “El eternauta”

Montaje: “El eternauta”

Sonido: “Anatomía de un instante”

Fotografía:”Anatomía de un instante”

Efectos especiales: “El eternauta”

Vestuario:”Anatomía de un instante”

Maquillaje: “Menem”

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