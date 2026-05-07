Xcaret.- La actriz argentina Dolores Fonzi respaldó a su expareja y padre de sus hijos, el mexicano Gael García Bernal, en su reacción contra un presunto fan que invadió su privacidad en un restaurante.

La también creadora de la serie “Soy tu fan” indicó que siempre es violento que alguien grabe a otra persona en cualquier circunstancia, aunque sabe que esto es difícil de controlar.

El mes pasado se hizo viral un video tomado por usuario en el que , sin preguntar, toma imágenes del actor de "El crimen del Padre Amaro" quien se encontraba conviviendo con otras personas en un restaurante. Su argumento es que es su fan y ha visto sus películas.

Gael, al darse cuenta de la cámara, pregunta serio por qué lo está filmando y le pide que para la próxima ves le pregunte antes.

En redes sociales la gente apoyó al actor y aplaudió la serenidad y amabilidad con la que respondió, reprobando la actitud del fan.

Ahora Fonzi, quien se encuentra en Xcaret compitiendo por los Premios Platino a lo mejor del cine y las series iberoamericana, señaló que el ser fan no da derecho a invadir ciertos espacios.

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“Depende como te acerques, porque (los famosos) son personas y la violencia no me parece en ningún caso. Yo soy fan, pero no por eso me tiro encima de alguien, yo soy fan y no voy a tirarme en la mesa si están comiendo con su familia, me parece mal”, indicó Fonzi en un encuentro con la prensa.

“Somos personas antes que nada y después hay artistas y fans, y buenísimo que el vínculo sea cordial y amoroso, como es el amor que tiene el fan por el ídolo, (pero) no me parece que por eso se justifique cualquier comportamiento”, abundó.

Con premio

Esta mañana Fonzi recibió oficialmente el premio Platino al Cine Educación y Valores por su película “Belén”, de la que es directora y actriz.

En el evento se hizo entrega física del galardón que se dio a conocer el pasado 16 de abril para algunas categorías de actuación y la totalidad de técnicas como diseño de producción y maquillaje.

El sábado será la ceremonia final en el que Fonzi se encuentra nominada en la categoría de Dirección.

“Belén”, disponible en Prime Video, está basada en el caso real de una joven quien tras sufrir un aborto espontáneo fue acusada de haberlo hecho de manera deliberada y sentenciada a prisión, teniendo como única esperanza a una abogada.

“Hace diez años gané en los Platino y ahí pedí que la liberaran, ahora llego con la película”, recordó Fonzi.

“El cine es una manera de manifestar deseos de lo que se instale en la sociedad y que no vuelva para atrás y, en ese sentido, los derechos reproductivos de las mujeres, cualquier cosa que uno aporte es necesario. No creo que el cine haga milagros, pero inspira, acompaña la reconfirmación”, expresó.

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