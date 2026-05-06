Ante la denuncia de que se filtraron datos personales de Promotoras y Promotores Culturales de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura local informa que ha interpuesto una denuncia ante las instancias conducentes contra la o las personas que resulten responsables por el envío de una carta apócrifa de aceptación al Programa de Promotoras y Promotores Culturales.

La dependencia asegura que ya se inició una investigación interna para deslindar responsabilidades. Y con la denuncia interpuesta a través de la Dirección de Desarrollo Cultural se busca garantizar la protección de los datos personales y la seguridad y la confianza de las personas que se inscriben en las diversas convocatorias ofertadas por esta dependencia.

Con respecto a la carta apócrifa de aceptación al programa, que ha llegado a algunos aspirantes vía correo electrónico no autorizado, señalan que la única vía de información válida y oficial sobre el Programa de Promotoras y Promotores Culturales son los correos electrónicos indicados en la convocatoria 2026: programas.soc.comunitarios.secult@gmail.com y ddccsecultcdmx@gmail.com.

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Correos apócrifos citan a aspirantes en CDMX

A través de sus redes sociales, un grupo de promotores culturales, entre los que estaba la escritora y editora Isamar Ghinrlow Mendoza denunciaron una filtración de los datos personales registrados en el Programa de Promotoras y Promotores Culturales de la CDMX. Ella señaló que recibió un correo electrónico con una cita laboral, en las instalaciones Secretaría de Cultura Ciudad de México, que resultó ser falsa.

El correo tenía el asunto: “Notificación de aceptación. Promotoras y Promotores Culturales de la CDMX 2026” del área: “Dirección de Desarrollo Cultural”:dicdesarrollosecult@gmail.com, relató la creadora, quién señala que aunque se desconcertó, lo dió por cierto porque el correo incluía una "carta de aceptación" membretada con el logo del gobierno de la CDMX, de la Secretaría de Cultura y "hasta la firma de la "Directora de Desarrollo Cultural Comunitario", incluso un aviso de privacidad, además venían las indicaciones y documentos a presentar el día de hoy, lunes 4 de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Cultura Ciudad de México en la alcaldía Álvaro Obregón."

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Cuenta que alistó todos sus documentos en original, copias y en digital en la USB que solicitaron para asistir y al llegar a las oficinas una trabajadora les informó que todo era falso. "Alguien se hizo pasar por nosotros, no reconocemos ese correo, no es oficial".

La mañana de este 6 de mayo, en una tarjeta informativa la Secretaría de Cultura de la CDMX informa que investiga los hechos y ha interpuesto una denuncia.