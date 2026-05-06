La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mandó una nota diplomática a Estados Unidos en la que explica que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró pruebas para detener a Rubén Rocha Moya y a nueve mexicanos más solicitados por tráfico de drogas.

“Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo: de acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es que mande pruebas, ¿qué pruebas tienen?”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de mayo, la mandataria volvió a cuestionar las presuntas pruebas que presentó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, las cuales consisten en fotografías a unas hojas de papel con montos de presuntos sobornos por parte de autoridades de Sinaloa. Además, cuestionó las críticas que ha recibido sobre este caso.

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“Dicen: ‘si la presidenta no entrega a Rocha, no va a haber Tratado de Libre Comercio’. ¿Perdón? ‘La presidenta lo que debería de hacer es detener a todos los corruptos del país’. Eso le toca a la fiscalía no a la presidenta. (...) ‘La presidenta ordenó al secretario de Seguridad que no hiciera investigaciones sobre no sé qué tema, ordenó al general fulano de tal’... Bueno, ¿de dónde sacan eso? Pura mentira, ficción absoluta, ya ni ciencia, es pura ficción”, aseguró.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo afirmó que no cubrirá a nadie, sin importar el partido político al que pertenezca, que la FGR tiene que hacer las investigaciones porque es la institución a la que le corresponde y si solicita apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), porque existen esquemas jurídicos para que se pueda hacer.

“Tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos. En México hay un sistema penal acusatorio que es muy garantista. Ya todos son aquí analistas políticos de lo que debe hacer la presidenta. ¿Saben qué debe hacer la presidenta? Cumplir con la ley, con la Constitución y debe defender la soberanía. Eso es lo que debe hacer la presidenta y apoyar a los pobres y seguir trabajando todos los días para construir una sociedad más justa. Eso es lo que debe hacer la presidenta”, expresó.

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