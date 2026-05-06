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Este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026 a las 11:00 horas, donde se espera la participación de miles de personas en México.

Sigue aquí el minuto a minuto del simulacro y mantente informado.

Metrópoli 07:25 AM

La Coordinación Nacional de Protección Civil recuerda que durante el simulacro nacional los teléfonos celulares recibirán un mensaje de alertamiento, por lo que recomienda mantenerse atento y actuar con calma.


La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que llegará a los teléfonos móviles un mensaje de alertamiento y una alerta sonora. Foto: tomada de X @CNPC_MX
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que llegará a los teléfonos móviles un mensaje de alertamiento y una alerta sonora. Foto: tomada de X @CNPC_MX

mahc/LL/apr

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