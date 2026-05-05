Atizapán de Zaragoza, Méx.- “Los Julios” son un presunto grupo criminal con orígenes en Atizapán de Zaragoza y generadores de violencia en Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Entre los supuestos delitos por lo que son señalados se encuentran homicidios, extorsiones, secuestros, robos con violencia y despojos de inmuebles, así como de tierras.

Tras el multihomicidio de una familia de Azcapotzalco, la Fiscalía estatal logró aprehender a Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, hijo de un objetivo prioritario integrante del grupo criminal “Los Julios”.

Alexis Ricardo “N” alias “Lobito” es hijo de un objetivo prioritario del grupo criminal “Los Julios”. Foto: Especial

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Así como a Luis Enrique “N” y Valentin “N”, este último presunto escolta de “El Lobito”.

Las indagatorias de la Fiscalía establecen que Luis Enrique “N” y Alexis Ricardo “N” intervinieron en la planeación del multihomicidio.

Alexis Ricardo “N” habría auxiliado a Luis Enrique “N” a planear que, este último junto con los hermanos José María “N” y Emiliano “N”, acudieran al domicilio de las víctimas para robarles pertenencias, vehículos y documentación de una propiedad ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, que le entregarían a alias “Lobito” para que “Los Julios se apoderaran de ella”.

María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N” se encuentran señaladas por su probable participación en el multihomicidio en Azcapotzalco. Foto: Especial

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La FGJEM cuenta con diversas investigaciones en las que Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, es señalado por su probable participación en extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia en agravio de comerciantes ambulantes y formales; transportistas y constructores, así como por el acaparamiento de mercancías, principalmente de bebidas alcohólicas.

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