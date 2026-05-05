Lerma, Estado de México.- Un camión de pasajeros y un vehículo compacto de una empresa refresquera se impactaron de frente está tarde en Santa María Tlalmimilolpan y los límites con San Lorenzo Huitzizilapan en el municipio de Lerma.

Tras el impacto, automovilistas que circulaban por la zona alertaron a los cuerpos de emergencia.

A su arribo, los paramédicos valoraron a los conductores para posteriormente ser trasladados a un nosocomio para su atención médica.

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Paramédicos valoraron a los conductores para posteriormente ser trasladados a un nosocomio. Fotos: Especiales.

En tanto personal de Bomberos se encargó de realizar labores para liberar las unidades siniestradas, además concluyó las labores de inspección en la zona.

La vialidad fue liberada después del retiro de las unidades que resultaron afectadas tras el impacto.

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