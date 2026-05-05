"Maru Campos miente"; Ariadna Montiel se lanza contra gobernadora tras dichos sobre defensa de Rocha

La nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel publicó en sus redes sociales un mensaje en relación a las investigaciones por los dos elementos de la CIA muertos en Chihuahua.

Montiel aseguró que la gobernadora del estado, Maru Campos, miente sobre su señalamiento por la operación para desmantelar narcolaboratorios en la que fallecieron los agentes de Estados Unidos y otros dos elementos de seguridad.

Este lunes, la gobernadora del estado, al ser cuestionada sobre el caso, señaló que mientras en la entidad se combate al narcotráfico y se habla mal por desmantelar un narcolaboratorio, al otro, en este caso el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se le defiende a capa y espada.

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“A uno se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegué a las familias, a nuestros niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada. Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién”, dijo.

La representante de Morena explicó que en el país se han desarticulado dos mil 500 laboratorios para la fabricación de narcóticos, pero que esa no es el verdadero fondo de la investigación contra la gobernadora de Chihuahua.

Explicó que las indagaciones son en relación a la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, a lo que calificó de "violentar la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria".

Finalizó exigiendo que Maru Campos fuera juzgada, para que se respete la defensa de la soberanía del país.

Mensaje de Ariadna a Maru Campos (05/05/2026). Foto: X @A_MontielR

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