Ciudad Juárez.- La Gobernadora de Chihuahua volvió a remarcar la frase que dijo la semana pasada, en relación a que “vámonos enterando quién es quién”, al señalar que mientras en la entidad se combate al narcotráfico y se habla mal por desmantelar un narcolaboratorio, al otro, en este caso el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se le defiende a capa y espada.

“A uno se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegué a las familias, a nuestros niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada. Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién”, dijo este día la gobernadora Maru Campos.

Afirmó que los mexicanos y los chihuahuenses están conscientes de la lucha democrática a través de muchas décadas, por lo cual se tiene claro el actuar de los gobernantes, cuáles son los sistemas de gobernanza, por lo cual no deben de quedar duda, ya que “ahí están los hechos”.

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En la atención a medios de comunicación durante este día, evitó dar su opinión de la licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

Sobre el llamado de los agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) por la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que hay un requerimiento y se va a contestar en los términos que se debe de contestar.

Por su parte la Fiscalía General del Estado dio a conocer que será la Unidad Especializada que se creó para investigar el caso del narcolaboratorio, quien dé seguimiento al tema de los 50 agentes citados por la FGR.

afcl/LL