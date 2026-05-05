El servicio meteorológico nacional informa que para este martes 5 de mayo, 27 entidades del país serán impáctalas por la ola de calor.

Indicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en gran parte del territorio nacional.

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Estos son los estados que presentarán mayores temperaturas

Superiores a 45°

Los estados con temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados serán:

Durango

Sinaloa

San Luis Potosí

Oaxaca

Guerrero

De 40° a 45°C

Con temperaturas máximas de 40 a 45 grados están:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Coahuila

Guanajuato

Querétaro

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Máximas de 35°C a 40°C

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México

Hidalgo

Veracruz

Tabasco

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De 30°C a 35°C

Tlaxcala

Ciudad de México

Mayores a 40°C

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Quintana Roo

Durante la jornada también se registrarán chubascos y lluvias ligeras en el territorio nacional.

Se informó que, durante el lunes, la temperatura más alta registrada en todo el país fue en Salina Cruz, Oaxaca, con 39.8 grados centígrados.

LL