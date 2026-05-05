Más Información
Sheinbaum: "Ninguna potencia extranjera nos va decir cómo nos gobernamos"; encabeza el 164 aniversario de la Batalla de Puebla
El servicio meteorológico nacional informa que para este martes 5 de mayo, 27 entidades del país serán impáctalas por la ola de calor.
Indicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en gran parte del territorio nacional.
Lee también Llega segunda ola de calor y prevén sensación térmica de 34 grados
Estos son los estados que presentarán mayores temperaturas
Superiores a 45°
Los estados con temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados serán:
- Durango
- Sinaloa
- San Luis Potosí
- Oaxaca
- Guerrero
De 40° a 45°C
Con temperaturas máximas de 40 a 45 grados están:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Chiapas
- Coahuila
- Guanajuato
- Querétaro
- Morelos
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
Máximas de 35°C a 40°C
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Estado de México
- Hidalgo
- Veracruz
- Tabasco
Lee también Denuncian daño ambiental en playas Las Cocinas en Nayarit; desarrollo amenaza anidación de tortugas
De 30°C a 35°C
- Tlaxcala
- Ciudad de México
Mayores a 40°C
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Quintana Roo
Durante la jornada también se registrarán chubascos y lluvias ligeras en el territorio nacional.
Se informó que, durante el lunes, la temperatura más alta registrada en todo el país fue en Salina Cruz, Oaxaca, con 39.8 grados centígrados.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]