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El servicio meteorológico nacional informa que para este martes 5 de mayo, 27 entidades del país serán impáctalas por la ola de calor.

Indicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en gran parte del territorio nacional.

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Estos son los estados que presentarán mayores temperaturas

Superiores a 45°

Los estados con temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados serán:

  • Durango
  • Sinaloa
  • San Luis Potosí
  • Oaxaca
  • Guerrero

De 40° a 45°C

Con temperaturas máximas de 40 a 45 grados están:

  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Chiapas
  • Coahuila
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Morelos
  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán

Máximas de 35°C a 40°C

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Tabasco

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De 30°C a 35°C

  • Tlaxcala
  • Ciudad de México

Mayores a 40°C

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Quintana Roo

Durante la jornada también se registrarán chubascos y lluvias ligeras en el territorio nacional.

Se informó que, durante el lunes, la temperatura más alta registrada en todo el país fue en Salina Cruz, Oaxaca, con 39.8 grados centígrados.

LL

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