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Las no dan tregua en la Ciudad de México. A partir de este martes 5 de mayo iniciará una segunda onda de calor en la capital, la cual se extenderá hasta el viernes, con temperaturas máximas que irán de 29 a 31 grados y sensación térmica que irá de 33 a 34 grados, adelantó el director de Alertas Tempranas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Guillermo Ayala.

A lo largo de la semana, precisó, se espera que también continúen las lluvias ligeras aisladas —como las del fin de semana que recién pasó—, sin pronóstico de lluvias intensas o fuertes en la Ciudad de México.

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¿Por qué ocurren las ondas de calor?

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario capitalino detalló que las olas de calor se deben a un sistema de alta presión que cubre el territorio de la mesa central de la República Mexicana, lo que impide que haya una corriente regular de vientos.

“Se van produciendo estos efectos de calor porque no tenemos la suficiente ventilación para poder refrescarnos más, a eso se debe y a que estamos en franca primavera y que, además, tenemos ya la presencia de sistemas anticiclónicos”, indicó.

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Por otro lado, refirió que los fenómenos de inversión térmica —como los que ocurrieron la semana pasada— se relacionan con el sistema de alta presión que impide que la inversión térmica se diluya o disipe pronto.

Explicó que habrá que esperar al 15 de mayo, para ver si hay cambios en esa parte de la atmósfera, a la vez que los océanos den mayor humedad y circulación de aire que permitan que se refresque mejor la Ciudad de México.

LL

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