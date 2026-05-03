Temporada de calor 2026: ¿a qué hora es más peligroso exponerse al sol?; entérate aquí

Tras una intensa onda de calor que golpeó a la República mexicana desde el pasado sábado 25 de abril, las altas temperaturas tomarán una pausa por unos días, pues la entrada del Frente Frío 48 traerá lluvias y rachas de viento en diversos estados.

Sin embargo, dado que la temporada de calor ha iniciado en México, es importante seguir tomando en cuenta las medidas y recomendaciones de protección durante esta época.

Tomar precauciones es la mejor manera de evitar golpes de calor, episodios de deshidratación, insolación y otros daños por el exceso de exposición solar.

Lee también Ola de calor en México: ¿cómo proteger a tus mascotas de pulgas y garrapatas?; consejos prácticos que debes seguir

Las elevadas temperaturas pueden provocar daños a la salud. Foto: Gobierno de México

¿Cuál es la hora más peligrosa para exponerse al sol?

Las autoridades de México recomiendan evitar exponerse al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, ya que es el periodo del día en el que la radiación solar es más alta e intensa.

Durante esta temporada se incita a vestir con ropa holgada y de colores claros, a no realizar actividades físicas intensas bajo el sol y a tomar agua constantemente, aunque no se tenga sed.

Lee también Mujer invade puesto de joyería para comer y es apodada “Lady Tacos”; usuarios desatan polémica en redes

Es fundamental tomar medidas preventivas para protegerse de los golpes de calor. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

También es recomendable:

Comer alimentos frescos , como frutas y verduras.

, como frutas y verduras. Utilizar protector solar en la cara y el cuerpo, con cobertura mínima de FPS50.

en la cara y el cuerpo, con cobertura mínima de FPS50. Usar lentes de sol, gorra y/o sombrero , en especial si se va a estar en exteriores.

, en especial si se va a estar en exteriores. Evitar consumir bebidas alcohólicas .

. No permanecer en un vehículo con las puertas cerradas y las ventanas cerradas.

y las ventanas cerradas. Tampoco dejar en un vehículo bajo el sol a bebés, niñas, niños, personas adultas mayores, personas en condición de discapacidad o mascotas.

Recuerda poner especial atención a los grupos vulnerables como bebés, niñas y niños, adultos mayores y todo tipo de mascotas o animales de compañía.

También te interesará:

Predicción de extradición de Rubén Rocha llega a PolyMarket; revive apuesta por captura de Maduro en EU

Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas: ¿cuál es el mejor día para ver el espectáculo cósmico?; conoce la fecha exacta

Primer Simulacro Nacional 2026: ¿hasta cuándo puedo registrar mi inmueble?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu