Temporada de calor 2026: ¿a qué hora es más peligroso exponerse al sol?; entérate aquí

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Tras una intensa onda de calor que golpeó a la República mexicana desde el pasado sábado 25 de abril, las altas temperaturas tomarán una pausa por unos días, pues la entrada del Frente Frío 48 traerá lluvias y rachas de viento en diversos estados.
Sin embargo, dado que la temporada de calor ha iniciado en México, es importante seguir tomando en cuenta las medidas y recomendaciones de protección durante esta época.
Tomar precauciones es la mejor manera de evitar golpes de calor, episodios de deshidratación, insolación y otros daños por el exceso de exposición solar.
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¿Cuál es la hora más peligrosa para exponerse al sol?
Las autoridades de México recomiendan evitar exponerse al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, ya que es el periodo del día en el que la radiación solar es más alta e intensa.
Durante esta temporada se incita a vestir con ropa holgada y de colores claros, a no realizar actividades físicas intensas bajo el sol y a tomar agua constantemente, aunque no se tenga sed.
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También es recomendable:
- Comer alimentos frescos, como frutas y verduras.
- Utilizar protector solar en la cara y el cuerpo, con cobertura mínima de FPS50.
- Usar lentes de sol, gorra y/o sombrero, en especial si se va a estar en exteriores.
- Evitar consumir bebidas alcohólicas.
- No permanecer en un vehículo con las puertas cerradas y las ventanas cerradas.
- Tampoco dejar en un vehículo bajo el sol a bebés, niñas, niños, personas adultas mayores, personas en condición de discapacidad o mascotas.
Recuerda poner especial atención a los grupos vulnerables como bebés, niñas y niños, adultos mayores y todo tipo de mascotas o animales de compañía.
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