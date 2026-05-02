Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas: ¿cuál es el mejor día para ver el espectáculo cósmico?; conoce la fecha exacta

Durante mayo, los fenómenos astronómicos serán tendencia por las magistrales vistas que obsequiarán a los amantes del cielo. En ese sentido, uno de los sucesos más esperados es la Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas, un espectáculo único

Las Eta Acuáridas son famosas por sus meteoros veloces y los vestigios luminosos que dejan en el cielo. En condiciones ideales de observación, esta lluvia de estrellas puede producir hasta 50 estrellas fugaces por hora.

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La próxima lluvia de estrellas. Fuente: Freepik

¿Cuál es el mejor día para ver la Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas?

El mes inició con una brillante Luna llena, esto producirá que a Lluvia de Meteoros alcance su pico de visibilidad cinco días después, siendo el amanecer del miércoles 6 de mayo el mejor día de observación.

La actividad de las Eta Acuáridas seguirá siendo intensa durante varios días, y las mañanas del 4 al 7 de mayo ofrecerán la mejor ventana de observación.

Cabe destacar que el hemisferio sur ofrecerá una mejor vista, mientras que los observadores del hemisferio norte podrán ver algunos meteoros rápidos bajos en el cielo antes del amanecer.

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Todo lo que necesitas saber sobre la lluvia de meteoros. Fuente: Freepik.

¿Podrá verse la Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas desde México?

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, esta lluvia de estrellas sólo podrá verse desde algunas zonas del norte de México, debido a que el radiante permanecerá bajo sobre el horizonte, logrando que durante el pico de visibilidad se vean alrededor de 10 meteoros por hora.

Asimismo, se pronostica que la Luna esté iluminada al 83%, ocultando los meteoros más débiles, lo que hará que las condiciones de observación sean desfavorables.

Para mejorar las posibilidades de ver algún meteoro, se recomienda colocarse en un lugar estratégico, de modo que la Luna quede oculta detrás de un árbol o un edificio.

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