¿Cómo limpiar tu ventilador para esta temporada de calor?; conoce los pasos aquí

Con la llegada de la temporada de calor, los ventiladores se convierten en aliados indispensables en hogares y oficinas. Sin embargo, tras meses de uso —o incluso de haber estado guardados— estos aparatos suelen acumular polvo, pelusa y suciedad que no solo afectan su funcionamiento, sino también la calidad del aire que respiramos.

Mantenerlos limpios no es solo una cuestión estética, sino también de salud y eficiencia, pues el polvo acumulado en las aspas y rejillas puede provocar que el ventilador trabaje más de lo necesario, generando mayor consumo de energía e incluso reduciendo su vida útil.

Además, cada vez que se enciende un ventilador sucio, se dispersa en el ambiente el polvo, alérgenos, ácaros, etc., lo que puede agravar alergias o problemas respiratorios. Dedicar unos minutos a su limpieza puede marcar una gran diferencia, pues se optimiza el rendimiento, se disminuye el consumo eléctrico del aparato y se protege la salud.

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Sigue esta sencilla técnica para limpiar el ventilador de tu casa. Foto: Imagen generada con IA

¿Cómo limpiar un ventilador?

Hay diferentes manera de poder limpiar un ventilador y dependen de las herramientas que tengas a la mano. Sin importar qué técnica decidas usar, lo primero es asegurarte de que el aparato está DESCONECTADO.

Con aspiradora

Si tienes una aspiradora con accesorios como cabezales de cepillos, puedes acercar la aspiradora a la rejilla del ventilador. El cepillo asegurará que el polvo se remueva mejor a pesar de la barrera. Este método no requiere que se desmonte la rejilla.

Con un paño de microfibra

Los paños de microfibra serán tus aliados en esta misión, pues atrapan el polvo y la suciedad sin dispersarlo. Puedes sacudir por encima de la rejilla con el trapo húmedo, o para lograr una limpieza más profunda, desmontar la rejilla (solo si se puede y usa desatornilladores para hacerlo de manera segura).

Una vez libre de la barrera, no solo podrás sacudir bien la rejilla, sino que también podrás desempolvar las aspas del ventilador.

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Imagen: Unsplash

Método de la bolsa de plástico

Coloca una bolsa de plástico alrededor de la cabeza del ventilador (si es redondo), o a lo largo de todo el aparato (si es vertical) y asegúrala. Conéctalo de nuevo y enciéndelo durante un par de minutos. El polvo se acumulará en la bolsa en lugar de dispersarse por la habitación, facilitando una limpieza rápida.

Limpieza profunda con jabón y agua

Ahora bien, si el polvo es demasiado y se ha acumulado por un tiempo considerable, es preferible realizar una limpieza profunda con jabón y agua. Esta opción sólo es viable si tu ventilador se puede desmontar. En caso de que no, opta por otro método, pues mojarlo podría afectar su motor o funcionamiento.

Desmonta del aparato las rejillas y las aspas. Puedes utilizar un par de guantes en caso de que temas que ocurra alguna cortada. Moja la parte que quieras lavar en una mezcla de agua con limpiador multiusos, talla con un cepillo la pieza y luego enjuágala con normalidad. Puedes dejar las piezas secar al aire libre o utilizando trapos.

Repite esto con cada pieza y únicamente arma de nuevo el ventilador cuando las partes que se lavaron estén totalmente secas. ¡Y LISTO!

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Evita la acumulación de polvo y suciedad en tu ventilador cubriéndolo con una funda o bolsa cuando termine la temporada de calor en México. Imagen: Unsplash

¿Cómo mantener mi ventilador limpio?

Puedes asegurarte de que el ventilador se mantenga limpio y en su mejor estado siguiendo estas recomendaciones:

Aspirado mensual : Con un cepillo para polvo, aspira las rejillas y las aspas una vez al mes. Esto previene que el polvo se compacte y sea más difícil de limpiar después.

: Con un cepillo para polvo, aspira las rejillas y las aspas una vez al mes. Esto previene que el polvo se compacte y sea más difícil de limpiar después. Evita el uso de productos abrasivos : Utiliza siempre productos suaves para no dañar el acabado de las aspas. Los productos abrasivos pueden rayar o decolorar el material.

: Utiliza siempre productos suaves para no dañar el acabado de las aspas. Los productos abrasivos pueden rayar o decolorar el material. Seca bien las aspas después de limpiarlas : Asegúrate de que las aspas estén completamente secas antes de reensamblar el ventilador para prevenir la oxidación y el crecimiento de moho.

: Asegúrate de que las aspas estén completamente secas antes de reensamblar el ventilador para prevenir la oxidación y el crecimiento de moho. Cubre el ventilador cuando no lo utilices : Si no planeas usar el ventilador durante un tiempo prolongado, cúbrelo con una funda o bolsa de plástico. Esto evita la acumulación de polvo y protege las partes mecánicas.

: Si no planeas usar el ventilador durante un tiempo prolongado, cúbrelo con una funda o bolsa de plástico. Esto evita la acumulación de polvo y protege las partes mecánicas. Guarda tu ventilador en un lugar seco: Guarda el ventilador en un lugar seco para evitar la humedad, que puede generar problemas eléctricos o de corrosión.

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