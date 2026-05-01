Luna de Flores 2026: consejos prácticos para ver el fenómenos astronómico de mayo; conoce el paso a paso

Este 1 de mayo, el mes dará inicio con un increíble avistamiento en el firmamento, se trata de la Luna de Flores, un fenómeno astronómico que hipnotizará a los amantes del cielo nocturno.

Una fascinante microluna se verá este viernes, ligeramente más pequeña y tenue que su tamaño regular, ya que se encuentra en su punto más alejado de la Tierra. Por este motivo, la Luna se verá aproximadamente un 5 % más pequeña y un 10 % menos brillante que una Luna Llena común.

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Conoce estos consejos prácticos para observar la Luna de Flores 2026 de la mejor manera. Foto: Star Walk

Consejos prácticos para ver Luna de Flores 2026

De acuerdo con el sitio experto Star Walk, en el hemisferio norte, el mejor momento para observar la Luna de Flores es minutos después de la puesta de Sol, alrededor de las 20:00 horas.

Usa telescopio: Al tratarse de una microluna , el uso de telescopio, permitirá que los curiosos observen cada detalle del satélite.

Al tratarse de una , el uso de telescopio, permitirá que los curiosos observen cada detalle del satélite. Consulta el pronóstico meteorológico : los cielos lluviosos o nublados dificultan la observación del fenómeno, así que prevé el estado del clima en tu zona antes de salir.

: los cielos lluviosos o nublados dificultan la observación del fenómeno, así que prevé el estado del clima en tu zona antes de salir. Busca un cielo oscuro y sin contaminación lumínica : Para observar tranquilamente, asegúrate de estar en un sitio con fondo oscuro y alejado de las luces de la ciudad.

: Para observar tranquilamente, asegúrate de estar en un sitio con fondo oscuro y alejado de las luces de la ciudad. Usa aplicaciones móviles: Herramientas como mapas estelares digitales ayudan a identificar cada rasgo de la Luna .

Herramientas como mapas estelares ayudan a identificar cada rasgo de la . Evita sitios que bloqueen la vista: Buscar lugares sin edificios o árboles altos que estorben la vista hacia el horizonte.

Se le llama Luna de Flores a la Luna llena que ocurre en el mes de mayo. Foto: Creada con IA

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