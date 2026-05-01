El Diablo Viste a la Moda 2: esto pasa si buscas el nombre de la película en Google; efecto conquista a los fans

El esperado estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 se convirtió en tendencia, luego de que los fans descubrieron un peculiar efecto al colocar el nombre de la cinta en Google.

La secuela de la exitosa película que combina la moda de lujo con el mundo editorial, llegó a los cines de México provocando una revolución por el fascinante universo de Miranda Priestly.

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El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: 20th Century Studios

Esto pasa si buscas El Diablo Viste a la Moda 2 en Google

Los fans de El Diablo Viste a la Moda 2 descubrieron que al explorar más información sobre el filme en el famoso buscador o, incluso si deseas saber cual es la sala de cine más cercana donde se proyecta la película, en Google aparece un efecto fascinante.

En la parte inferior de la pantalla, aparece una zapatilla roja que, al dar clic hace que salgan unos enormes tacones con tridentes que atraviesan el dispositivo móvil o monitor.

Puedes hacer clic las veces que quieras e, incluso existe la opción de compartir el efecto con tus amigos en plataformas como Whatsapp, Instagram, Facebook y ‘X’.

El singular truco se volvió tendencia entre los fans. Foto: Captura de pantalla

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