El Diablo Viste a la moda 2: lista completa de famosos con cameos en la película; ¿los viste?

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El llegó a los cines de México, desatando euforia de los fans que esperaron 20 años para volver a ver a la icónica Miranda Prienstly.

La película protagonizada por Meryl Streep vuelve con una trama bastante actualizada sobre los cambios en la industria de la moda y el mundo editorial, esta nueva aventura une a Miranda y Andy Sachs (Anne Hathaway) para trabajar juntas y salvar Runway.

Al igual que en la primera , hubo guiños a la alta costura y, en esta ocasión, muchos famosos no pudieron quedarse fuera de la historia al participar brevemente en importantes escenas.

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El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: 20th Century Studios
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¿Quiénes son los famosos con cameos en el Diablo Viste a la moda 2?

La película que se desenvuelve dentro de una industria de élite, se encuentra llena de momentos junto a grandes diseñadores y famosas supermodelos como:

  • Donatella Versace
  • Domenico Dolce
  • Marc Jacobs
  • Ashley Graham
  • Heidi Klum
  • Naomi Campbell
  • Winnie Harlow

Una de las más grandes sorpresas de la cinta es el cameo a Lady Gaga, quien además de ser parte del soundtrack con el tema "Runway", se vuelve una pieza clave de una escena junto a Miranda Prienstly.

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Meryl Streep y Anne Hathaway en "El diablo viste a la moda" (2026). Foto: IMDb.
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