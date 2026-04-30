El Diablo Viste a la moda 2: lista completa de famosos con cameos en la película; ¿los viste?

El Diablo Viste a la moda 2 llegó a los cines de México, desatando euforia de los fans que esperaron 20 años para volver a ver a la icónica Miranda Prienstly.

La película protagonizada por Meryl Streep vuelve con una trama bastante actualizada sobre los cambios en la industria de la moda y el mundo editorial, esta nueva aventura une a Miranda y Andy Sachs (Anne Hathaway) para trabajar juntas y salvar Runway.

Al igual que en la primera película, hubo guiños a la alta costura y, en esta ocasión, muchos famosos no pudieron quedarse fuera de la historia al participar brevemente en importantes escenas.

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El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: 20th Century Studios

¿Quiénes son los famosos con cameos en el Diablo Viste a la moda 2?

La película que se desenvuelve dentro de una industria de élite, se encuentra llena de momentos junto a grandes diseñadores y famosas supermodelos como:

Donatella Versace

Domenico Dolce

Marc Jacobs

Ashley Graham

Heidi Klum

Naomi Campbell

Winnie Harlow

Una de las más grandes sorpresas de la cinta es el cameo a Lady Gaga, quien además de ser parte del soundtrack con el tema "Runway", se vuelve una pieza clave de una escena junto a Miranda Prienstly.

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Meryl Streep y Anne Hathaway en "El diablo viste a la moda" (2026). Foto: IMDb.

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