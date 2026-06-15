Oaxaca de Juárez.— Profesores y trabajadores agremiados a la Sección 22 del SNTE conmemoraron el 20 aniversario del surgimiento del movimiento social y político en 2006, y el cual dio origen a la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

La conmemoración se realizó con una marcha que partió de las antiguas oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) hacia el Zócalo de la capital del estado, donde se realizó un foro en el que participaron docentes y miembros de organizaciones sociales que fueron parte del movimiento social de hace dos décadas.

El 14 de junio de 2006, el gobierno del estado —que encabezaba el priista Ulises Ruiz Ortiz— y el gobierno federal —de Vicente Fox (PAN)— implementaron un operativo para desalojar a los maestros de la Sección 22 del SNTE que mantenían un plantón en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca para exigir solución a su pliego anual de demandas.

En el centro de la ciudad permanece el plantón instalado a inicios del mes. Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL

Esta acción policial no logró desalojar a los profesores y ocasionó que el magisterio oaxaqueño tuviera el respaldo de organizaciones sociales a través de la conformación de la APPO, agrupación que exigía principalmente la destitución de Ulises Ruiz.

Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 del SNTE, afirmó que el intento de desalojo registrado en 2006 marcó la historia de la lucha magisterial porque fue arropada por el pueblo de Oaxaca, permitió el resurgimiento de la organización magisterial y popular, y marcó a miles de familias en el estado.

“El movimiento se centró en la destitución del Carnicero de Antequera [Ulises Ruiz], pero también resurge la organización magisterial y popular. Hubo asesinados, heridos, encarcelados”, recordó.

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La líder magisterial denunció que a 20 años no hay justicia, tampoco castigo para los responsables, pese a que hoy gobierna el partido Morena, que afirma ser “del pueblo y para el pueblo”.

“¿Por qué entonces no hay justicia?, porque es un sistema que mantiene en el poder y encubre a quienes han agredido al pueblo. Hoy el gobierno no es distinto de quienes lo han antecedido”, sostuvo Yenny Aracely Pérez Martínez.

La conmemoración de este aniversario tiene lugar cuando la Sección 22 del SNTE forma parte de un movimiento de huelga nacional, junto con las secciones sindicales del país que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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Pérez Martínez señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gobierno pretenden asociar a la CNTE y a la Sección 22 del SNTE con el PRI y con el PAN.

“Yo pregunto si precisamente no tienen memoria contra quiénes hemos luchado, expuso la dirigente.

Hoy deberíamos decirle al gobierno que los panistas y los priistas, ¿dónde están? Ahora están en este gobierno, ahora están en Morena. Por eso no aceptamos que a este movimiento se nos caracterice con tintes políticos de la derecha”, agregó la líder magisterial.

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