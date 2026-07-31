Viajar ya no comienza al llegar al aeropuerto. Para muchos pasajeros, la experiencia inicia mucho antes, desde la planeación del siguiente destino y las decisiones cotidianas que pueden acercarlos a nuevas experiencias.

Bajo esa premisa, Inbursa y Aeroméxico presentan una nueva tarjeta, propuesta diseñada para quienes buscan viajar más y mejor mientras obtienen beneficios ligados directamente a su estilo de vida.

La alianza reúne la experiencia de Aeroméxico en conectividad, servicio y recompensas con la solidez financiera de Inbursa, creando una alternativa que convierte las compras diarias en oportunidades para acumular valor y disfrutar una mejor experiencia de viaje.

Pensada para acompañar a los viajeros en cada destino. Foto: Cortesía

Leer también Territorium Life: ¿qué es y quién está detrás de la empresa que desarrolló los exámenes de admisión en línea de la UNAM?; esto se sabe

Tarjeta Inbursa Aeroméxico: una nueva forma de acumular puntos para viajar

Uno de los principales atractivos de la NUEVA Tarjeta Inbursa Aeroméxico es la posibilidad de acumular Puntos Aeroméxico Rewards tanto en compras cotidianas como al viajar con la aerolínea.

Esto significa que actividades tan comunes como pagar servicios, realizar compras o cubrir gastos del día a día pueden convertirse en una oportunidad para acercarse al próximo destino.

La propuesta busca que los usuarios obtengan beneficios constantes a través de su consumo habitual, integrando las recompensas de viaje a su rutina diaria sin necesidad de modificar sus hábitos. Además, el portafolio contempla bonos de bienvenida y recompensas adicionales que fortalecen la experiencia de quienes buscan aprovechar al máximo cada compra realizada.

Beneficios que acompañan la experiencia Aeroméxico antes y durante cada vuelo

Más allá de la acumulación de puntos, la tarjeta incorpora beneficios diseñados para mejorar la experiencia de viaje desde el momento en que el pasajero llega al aeropuerto.

Entre ellos destacan el equipaje de mano y el equipaje documentado incluidos, ventajas que brindan mayor comodidad y flexibilidad al momento de planear cada trayecto.

Asimismo, los usuarios pueden acceder a los nuevos Salones Premier de Aeroméxico, espacios pensados para ofrecer una experiencia más cómoda antes del abordaje, permitiendo disfrutar de servicios exclusivos en un entorno diseñado para el descanso o la productividad.

Estos beneficios responden a una tendencia cada vez más relevante entre los viajeros: la búsqueda de experiencias que les permitan optimizar su tiempo y disfrutar cada etapa del recorrido.

Ascend, Elevate y Horizon, nuevas tarjetas del portafolio de Inbursa. Foto: Cortesía

Por qué los viajeros buscan hoy más experiencias y menos complicaciones

Las prioridades de los pasajeros han evolucionado. Actualmente, además del precio o la conectividad, muchos viajeros valoran factores como la comodidad, la practicidad y los servicios que hacen más sencillo cada desplazamiento.

Por ello, las alianzas entre instituciones financieras y empresas de viajes han ganado relevancia al ofrecer beneficios que acompañan al usuario antes, durante y después de cada vuelo.

En este contexto, la propuesta conjunta de Inbursa y Aeroméxico busca responder a las expectativas de quienes consideran el viaje como parte esencial de su estilo de vida y buscan obtener más valor en cada experiencia.

La combinación de recompensas, acceso a servicios exclusivos y beneficios de viaje permite que cada compra tenga un propósito adicional, acercar al usuario a nuevas experiencias y destinos.

Banco Inbursa y Aeroméxico presentan una nueva tarjeta de crédito diseñada para ampliar las ventajas de viaje. Foto: Cortesía

Cómo solicitar la NUEVA Tarjeta Inbursa Aeroméxico

La nueva familia de Tarjetas Inbursa Aeroméxico ya está disponible para quienes desean integrar beneficios de viaje a sus actividades cotidianas.

Con opciones diseñadas para distintos perfiles de usuario, la propuesta busca acompañar a los pasajeros en cada etapa de su experiencia, desde la acumulación de Puntos Aeroméxico Rewards hasta el acceso a beneficios exclusivos dentro y fuera del aeropuerto.

De esta manera, cada compra puede convertirse en una nueva oportunidad para viajar más y mejor.

Leer también Obsession, la película de terror más rentable de la historia; ¿de qué trata y dónde verla en línea?