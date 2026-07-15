No todos los pasajeros buscan lo mismo al viajar. Mientras algunos priorizan flexibilidad, otros valoran beneficios exclusivos y hay quienes prefieren que cada compra los acerque a su próximo destino.

Bajo esa contexto, Aeroméxico e Inbursa presentan una nueva familia de tarjetas diseñada para adaptarse a distintos perfiles de viaje, con beneficios que van desde equipaje documentado hasta acumulación de puntos Aeroméxico Rewards (AMR).

Con el propósito de elevar la experiencia de viaje, estos nuevos productos financieros buscan ofrecer una solución integral para cada tipo de usuario, ya que, si bien cada pasajero tiene necesidades distintas, todos comparten la búsqueda de un valor real, tangible y duradero, traducido en comodidad, practicidad y exclusividad.

Tarjetas Inbursa Aeroméxico una opción para cada tipo de pasajero

“En Aeroméxico creemos que cada viaje merece comenzar con beneficios que acompañen tu estilo de vida, dentro y fuera del avión”, señala la carta editorial de la aerolínea sobre su alianza con Inbursa. Desde esta perspectiva, cada tarjeta fue concebida para que cada compra se convierta en una oportunidad de viajar mejor y acumular beneficios útiles antes, durante y después del vuelo.

De esta manera, acumular Puntos Aeroméxico Rewards y disfrutar de cada trayecto se vuelve más simple al solicitar una tarjeta de crédito respaldadas por Mastercard. El portafolio recompensa la lealtad de sus usuarios con beneficios tangibles, desde bonos de bienvenida hasta ventajas de viaje y promociones exclusivas.

Banco Inbursa y Aeroméxico presentan una nueva tarjeta de crédito diseñada para ampliar las ventajas de viaje. Foto: Cortesía

La oferta integral de Inbursa, respaldada por su experiencia financiera, pone a disposición de los pasajeros tres tarjetas de crédito y una de débito que se adaptan a distintos estilos de viaje, desde quienes vuelan ocasionalmente hasta los viajeros frecuentes que buscan recompensas premium.

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Ascend, por ejemplo, está diseñada para quienes comienzan a viajar con mayor frecuencia y buscan beneficios desde el primer uso. Entre sus ventajas destacan descuentos, acumulación de puntos Aeroméxico Rewards, equipaje documentado y equipaje de mano sin costo, además de promociones como boleto 2x1 en vuelos nacionales.

Por su parte, la tarjeta Elevate incorpora beneficios adicionales como Sky Priority, mayor acumulación de Puntos Aeroméxico Rewards y acceso a ventajas pensadas para viajeros frecuentes. Está dirigida a pasajeros que buscan maximizar recompensas y sumar beneficios premium en cada vuelo.

Y, para los clientes que buscan una experiencia superior, Horizon se perfila como la opción más fuerte del portafolio. Entre sus beneficios destacan el acceso ilimitado al Salón Premier, entrada a salas VIP internacionales mediante Abordaje Prioritario, mayor acumulación de puntos y ascensos, además de otros beneficios orientados a un viaje más cómodo y exclusivo.

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La tarjeta de débito de la cuenta Inbursa–Aeroméxico, no se queda atrás. También permite acumular Puntos Aeroméxico Rewards en compras diarias, además de acceder a bonos de bienvenida y recompensas anuales según el nivel de gasto, lo que incentiva el uso continuo y fortalece la lealtad del usuario.

Beneficios de las tarjetas Inbursa Aeroméxico para viajar más y mejor

Disponible desde junio de 2026, la alianza entre Inbursa Aeroméxico marca un antes y después para los pasajeros recurrentes de la aerolínea. Con el respaldo de una red global de aceptación, los beneficios de estas tarjetas pueden aprovecharse tanto en México como en el extranjero.

Enfocada en la innovación y el servicio, la nueva familia de tarjetas ofrece propuestas de valor claras, escalables y relevantes, que crecen según el nivel de cobertura del producto financiero elegido.

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Con equipaje incluido en todos los productos, resaltando el equipaje de mano de hasta 10 kg y maleta documentada de 25 kg, además de beneficios en Aeroméxico Vacations y Plan Multiplica, el portafolio redefine la relación entre servicios financieros, viajes y lealtad.

Pensada para acompañar a los viajeros en cada destino. Foto: Cortesía

“Nuestras nuevas tarjetas de marca compartida Inbursa–Aeroméxico están diseñadas para reconocer y recompensar a quienes hacen del viaje parte esencial de su día a día”, señala la aerolínea sobre esta colaboración, que busca llevar más lejos a cada pasajero con cada compra.