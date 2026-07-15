Todo mundo le pregunta a Mauricio Ochmann cómo fue trabajar en una película con Aislinn Derbez, con quien se casó en 2016, tuvo una hija (Kailani) y se separó en 2020.

La respuesta es más sencilla de lo que se cree, aunque el interés del público ha desatado varias teorías en redes sociales, la principal: su posible regreso como pareja.

Desde el año pasado, cuando Aislinn Derbez reveló que había coincidido con Ochmann como protagonista en Hasta el fin del mundo sus fans conmocionaron.

El efecto se incrementó cuando, en días recientes, justo por la promoción del filme, que llegará a salas nacionales este 23 de julio, se les vio felices y de viaje juntos.

No es la primera producción en la que trabajan juntos; habían protagonizado las comedias A la mala, en 2015, donde se enamoraron, y Hazlo como hombre, en 2017, cuando aún eran pareja.

Hasta el fin del mundo, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

En Hasta el fin del mundo interpretan Manuel y Esmeralda, quienes se conocieron en circunstancias extremas (tras un accidente en tren), se enamoraron, se separaron y se reencuentran 15 años después en circunstancias adversas.

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La noticia de Hasta el fin del mundo gustó a los fans de ambos y en redes se preguntan cómo han podido trabajar de nuevo juntos... ¿Cuál sería tu respuesta?

La verdad es que este proyecto es muy especial para los dos y fue realmente fácil y fluyó muy bien todo. Al final creo que nos tenemos una admiración, amor y respeto mutuo que permite que podamos tener este vínculo tan bonito que mantenemos y así poder seguir compartiendo dentro y fuera de escena en diferentes áreas.

Alfonso Cuarón dice que las películas son como las exnovias: se les quiere por lo que fueron, pero que son cosas del pasado y hasta ahí. ¿Qué piensas del amor? ¿Es posible que haya esos amores que no se olvidan, como dice la frase promocional de la película?

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Creo que hay cosas del pasado que así se quedan, y hay otros amores que sí mutan y se transforman con el tiempo, así que no creo que sea necesariamente de una sola manera, depende mucho.

Hay una frase de tu personaje que dice: “quería dejar todo lo que lo ataba al pasado”... ¿Qué has optado por dejar ahí a nivel personal, justo para seguir adelante?

En realidad muchas heridas y fantasmas tanto de infancia como de la adolescencia. Al final, sanarlas y soltarlas me ha dado la libertad de seguir creciendo como ser humano.

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Dicen que hacer una película siempre es una responsabilidad, pero también es divertido...

Lo más valioso de esta peli es que después de 10 años pudo ver las salas de cine y la podemos compartir con todos; esperamos que la disfruten tanto como nosotros.

Tus cintas en cines promedian más de un millón de asistentes y en streaming. ¿Qué tiene Mauricio Ochmann para enamorar al público, tanto en la comedia como en el drama en la pantalla?

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La verdad es que no lo sé pero me siento muy afortunado y muy agradecido con el apoyo de toda la gente, que le gusten los proyectos en los que estoy. Al final es muy bonito recibir el cariño de la gente.

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