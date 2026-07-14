Un mexicano que huía de un encuentro con agentes de inmigración y de otra dependencia federal en Florida murió atropellado por un camión de carga el martes, informaron las autoridades.

El hombre, de 28 años, era uno de los cuatro ocupantes de un vehículo que se detuvo en el estacionamiento de una estación de gasolina y tienda de conveniencia en St. Augustine antes de las 7 de la mañana

Durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), así como de Investigaciones de Seguridad Nacional, los cuatro huyeron a pie, y uno cruzó corriendo una vía transitada y quedó en la trayectoria del camión articulado, señaló el sargento Dylan Bryan, de la Patrulla de Carreteras de Florida, en un comunicado enviado por correo electrónico. El conductor del camión se detuvo e intentó ayudar al hombre, indicó Bryan.

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El conductor del camión se detuvo e intentó ayudar al hombre, indicó Bryan.

Se trata de al menos el décimo deceso relacionado con encuentros con agentes migratorios desde que el presidente Donald Trump inició con su campaña de deportaciones a gran escala el año pasado y del tercero en la última semana, tras los tiroteos ocurridos en Texas y Maine.

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De momento se desconoce qué motivó el encuentro del martes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) explicó en un comunicado que había realizado un operativo y que la Patrulla de Caminos de Florida y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional estaban “investigando un incidente que resultó en la muerte de un ciudadano mexicano”.

El DHS no respondió a una consulta de The Associated Press sobre el estatus de los otros tres ocupantes del vehículo.

La representante estatal demócrata, Angie Nixon, calificó el incidente como una tragedia que fue resultado de una agencia fuera de control.

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“Ya sea que agentes del ICE acribillen a un padre en las calles de Houston, le disparen a un joven en Maine o realicen operaciones aquí mismo en el noreste de Florida que resultan en un choque mortal, el resultado es el mismo: miedo, caos y muerte”, dijo.

Hay al menos otros dos casos de personas que murieron atropelladas después de huir de los agentes.

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Un hombre que intentaba huir de agentes de inmigración fuera de una tienda Home Depot en el sur de California murió el año pasado después de ser atropellado por una camioneta cuando intentaba cruzar una autopista. Funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que Roberto Carlos Montoya Valdez, un guatemalteco de 52 años, no era perseguido por las autoridades de inmigración al momento del incidente.

El jardinero Josué Castro Rivera, un hondureño de 24 años, murió atropellado en octubre pasado por una pickup en una autopista en Norfolk, Virginia, mientras intentaba escapar de agentes durante una parada de tráfico. Las autoridades dijeron que detuvieron el vehículo de Castro Rivera como parte de una operación “dirigida y basada en inteligencia” y que Castro Rivera había “opuesto fuerte resistencia”.

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