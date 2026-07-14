Las semifinales del Mundial 2026 tendrán un ingrediente extra para los amantes del futbol y la moda deportiva. Argentina volverá a vestir su emblemático jersey azul para enfrentar este miércoles a Inglaterra, una decisión autorizada por la FIFA tras la solicitud presentada por la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Más que un uniforme alternativo, se trata de una de las prendas más icónicas en la historia de la Albiceleste. Su color azul intenso remite inevitablemente a Diego Armando Maradona, al Estadio Azteca y a uno de los partidos más recordados en la historia de las Copas del Mundo.

La camiseta que hizo historia

Fue en junio de 1986 cuando Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México. Aquella tarde quedó inmortalizada gracias a dos jugadas de Diego Armando Maradona que marcaron para siempre la historia del futbol: el polémico gol conocido como “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, considerado por muchos como la mejor anotación en la historia de los Mundiales.

The hand of god. Foto: AP

22 de junio de 1986. Foto: Instagram @afaseleccion

Desde entonces, la playera azul dejó de ser únicamente un uniforme alternativo para convertirse en un símbolo del futbol argentino.

Aunque la versión que utilizará la selección este miércoles incorpora la tecnología y el diseño actuales de adidas, mantiene la esencia que la convirtió en una leyenda: una base azul intensa, las tres franjas blancas sobre los hombros, el escudo de la AFA al pecho y una estética limpia que ha logrado mantenerse vigente casi cuatro décadas después.

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La historia también pasa por México

El vínculo de este jersey con México comenzó incluso antes del silbatazo inicial en el Estadio Azteca. La noche previa al partido ante Inglaterra, la selección argentina necesitaba un nuevo uniforme azul de emergencia. Tras conseguir las playeras en Tepito, cuatro mujeres mexicanas que colaboraban en la concentración del equipo cosieron los escudos de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y plancharon los números sobre cada camiseta para que pudiera utilizarse al día siguiente.

Sin saberlo, aquellas manos mexicanas terminaron dando forma a uno de los uniformes más icónicos en la historia del futbol: el mismo que Diego Maradona vestiría mientras marcaba La Mano de Dios y el Gol del Siglo.

Más que un uniforme

Hoy, los jerseys de futbol han trascendido las canchas para convertirse también en piezas de moda y objetos de colección. Sin embargo, pocos pueden presumir la carga histórica que tiene el jersey azul de Argentina.

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Este miércoles volverá a aparecer frente al mismo rival que la convirtió en leyenda, demostrando que algunas prendas no solo representan a un equipo: también conservan la memoria de un deporte entero.

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