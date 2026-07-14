Como los buenos tangos, la Selección Argentina ha sellado sus clasificaciones en esta Copa del Mundo con momentos de sufrimiento y éxtasis, contrario a lo que fue Qatar 2022, donde la Albiceleste mostró un mejor nivel de juego. En las semifinales contra Inglaterra ya no hay margen de error, y Lionel Scaloni lo sabe; sin embargo, disfruta estar en la antesala de la gran final como si fuera la primera vez.

“Jugar una semifinal de un Mundial es algo único, es como si no hubiéramos jugado ninguna, estamos igual de contentos, ansiosos, animados, de poder brindarle a nuestra gente el disfrute de ver a su selección dando todo y lógicamente tenemos enfrente a un rival que nos pondrá las cosas difíciles y nosotros estamos expectantes, pero es para disfrutarlo”, declaró Scaloni en la última conferencia de prensa previa al partido.

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No obstante, el hombre responsable de que a esta generación albiceleste se le apode “la Scaloneta”, reconoce que lo vivido hace cuatro años es una ventaja, sobre todo en el aspecto mental.

“Tenemos cierta experiencia en estos partidos y eso te da la oportunidad de estar un poco más relajado, esa es una cosa que nos la hemos ganado”, mencionó.

Ante la posibilidad de que Rodrigo De Paul no juegue este partido, el estratega de 48 años dejó en claro que los planes de su selección están por encima de cualquier nombre y apellido. Quien esté en mejor momento, jugará.

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Más allá de la ilusión que tiene por volver a la final, sabe que su equipo debe mejorar futbolísticamente y que no ha mostrado su mejor versión.

“Las ganas, la ambición, eso nos sobra. Necesitamos recuperar jugar al futbol, con la pelota, que es donde siempre nos hicimos fuertes, todo lo otro lo tenemos. Las ganas de dejar todo hasta el último momento están, necesitamos que los jugadores que nos han llevado a hacer un gran futbol vuelvan a hacerlo”, destacó como la gran clave para ganar el partido.