“Ni en mis mejores sueños me imaginaba hacer este Mundial que estoy haciendo”, declaró Pedro Porro, luego de ser el autor del gol que selló la victoria (0-2) de España sobre Francia en las semifinales de la Copa del Mundo.

Tras la clasificación de La Roja a la final de Norteamérica 2026, el lateral derecho reconoció sentirse “muy feliz” por haber alcanzado el primer objetivo que se trazaron “desde el primer día” que llegaron a Estados Unidos.

“No, la verdad que no [soy consciente], pero mi trabajo es dar lo mejor por España y por el equipo. Lo de hoy no es por mi gol, es por el trabajo que hicieron todos, los 26, es muy importante el empuje de todos. Ahora, toca seguir trabajando, ir paso a paso, recuperar, pensar, esperar y jugar la final”, mencionó.

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Respecto al punto que inclinó la balanza a favor de los españoles, el futbolista del Tottenham valoró el trabajo que ha realizó la zaga y que permitió nulificar la poderosa ofensiva gala.

“La clave ha estado en que dejamos la portería a cero, sabíamos que era importante ese aspecto y que teníamos que fortalecer la defensa porque sabíamos que Francia tiene muy buenos jugadores arriba. El equipo estuvo muy bien defensivamente, pero también atacando, ha sido un partido muy completo”, resaltó.

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Antes de pensar en su rival de la final, el nacido en Badajoz prefiere “enfocarse al 200% en la recuperación para llegar en las mejores condiciones el 19 de julio” porque es consciente de que Inglaterra o Argentina son dos potencias de este deporte.

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“A este punto al que llega la Copa del Mundo, ya son las mejores del mundo, así que cualquier selección, las dos son muy buenas. Seguramente, mañana será también una gran semifinal, [queda] desearle lo mejor para las dos y que venga quien venga; nos vemos en la final”, afirmó Pedro Porro.