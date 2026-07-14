Este martes fue publicado en el Diario de la Federación (DOF) un decreto por el que se concede autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para permitir la salida de los elementos que integran una delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país.

Esto, para participar en el "Ejercicio Rotacional 2026", que se realizará del 17 de agosto al 13 de septiembre de 2026 en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta "Fuerte Johnson", Louisiana, Estados Unidos.

El Senado concedió autorización a la Presidenta para permitir esta salida y la delegación estará conformada por 518 militares que integran el Batallón "Anáhuac", perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

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La delegación portará armamento orgánico, vehículos y equipo especial.

También se publicó en el DOF un decreto en el que se concede autorización a la Presidenta para permitir el ingreso a territorio nacional de una delegación conformada por 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL's de la Armada de los Estados Unidos de América, del 1 de agosto al 16 de octubre de 2026.

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Estos elementos participarán en el "Evento SOF 4 Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", que se llevará a cabo en Campeche, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

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Los elementos estadounidenses asistirán con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave militar.

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El 1 de agosto, la aeronave ingresará a nuestro país para dejar al personal de instructores y su equipo, y retornará únicamente la aeronave, con su tripulación, a los Estados Unidos de América el mismo día.

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El 16 de octubre de 2026, la aeronave ingresará nuevamente con el fin de retornar al personal y su equipo a ese país el mismo día.

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La nave de transporte tipo C-130 "Hércules" de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América que trasladará al personal militar arribará y partirá del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México "Licenciado Adolfo López Mateos".

También se publicó un decreto por el que se concede autorización a la titular del Ejecutivo federal para permitir la salida de los elementos que integran una delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en la "Competencia Fuerzas Comando 2026", que se realizará del 23 de agosto al 5 de septiembre de 2026, en Asunción, Paraguay.

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El grupo estará conformado por ocho militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional que integran el equipo "Holkan".

La delegación portará armamento y equipo orgánico, mientras que su traslado será vía aérea en vuelo comercial.

En un cuarto decreto publicado, se concede autorización a la Mandataria federal para permitir el ingreso a territorio nacional de una delegación de personal militar de Estados Unidos de América, a efecto de que participe en el Evento SOF3 "Mejorar las Capacidades de las Unidades de Fuerzas Especiales".

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Este evento se tiene previsto que se realice en instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México; en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México; y en la primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, del 15 de julio al 15 de diciembre de 2026.

La delegación estará conformada por 12 militares pertenecientes al séptimo grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos.

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El despliegue de tropas extranjeras portará su armamento y su traslado será a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América.

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