Una adolescente de 13 años que se encontraba extraviada en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes, tras una serie de gestiones con autoridades ministeriales de la Ciudad de México y del Estado de México, lograron reunirla con su familia en el municipio de Ixtapaluca.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron cuando policías del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” realizaban recorridos de vigilancia en el cruce de Peralvillo y López Rayón. En ese punto, la menor se acercó a los uniformados para pedir ayuda al explicar que estaba perdida y no sabía cómo regresar a su domicilio.

Los oficiales la resguardaron y le brindaron atención mientras intentaban obtener algún dato que permitiera localizar a sus familiares. Al no conseguir información suficiente, la trasladaron a la Fiscalía Especializada en Asuntos del Menor, ubicada en la colonia Doctores.

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La adolescente fue recibida por su abuela, con quien vive, quien acreditó el parentesco mediante una identificación oficial y el acta de nacimiento de la menor. Foto: Especial.

Posteriormente, el Ministerio Público determinó que la adolescente debía ser presentada ante el Centro de Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Ixtapaluca, debido a que su domicilio se encuentra en esa entidad.

Una vez en Ixtapaluca, los policías fueron canalizados al Centro de Mando Municipal, donde confirmaron que ya existía un boletín de búsqueda por la desaparición de la menor. Con la dirección de su domicilio, ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, los uniformados la trasladaron hasta su vivienda.

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La adolescente fue recibida por su abuela, con quien vive, quien acreditó el parentesco mediante una identificación oficial y el acta de nacimiento de la menor.

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