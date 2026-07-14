Teotihuacán, Méx.— José Marcial Arpide, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Juan Teotihuacán, resultó herido en un ataque armado la tarde de este martes mientras viajaba en un vehículo.

El incidente ocurrió sobre la calle Jorge Jiménez Cantú, a pocos metros de la Catedral de Teotihuacán.

Según el reporte policial, Arpide recibió lesiones de gravedad y civiles lo trasladaron de inmediato a un hospital.

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En el mismo ataque, dos personas más resultaron heridas, una de ellas viajaba en el mismo automotor y la otra era un vecino que estaba cerca del atentado.

Paramédicos de la Cruz Roja las atendieron en el lugar.

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Policías estatales y municipales acordonaron la zona y cerraron la avenida Jorge Jiménez Cantú en dirección a la Explanada Central de Puxtla y el centro del municipio.

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Las autoridades realizan las primeras investigaciones.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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Este es el segundo ataque que recibe el excandidato. En el 2021 también lo atacaron a balazos en Teotihuacán y en esa ocasión su hijo murió.

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