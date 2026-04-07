Culiacán, Sin a 7 de abril. - Entre muestras de cariño y fraternidad, la diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, retornó a su curul, tras haber sido víctima de un atentado a balazos, en el que le causó un daño irreparable en uno de sus ojos. La legisladora expresó que ante la adversidad hay que voltear a ver las cosas positivas.

La Legisladora local que el pasado 28 de enero, a escasos minutos de haber abandonado el recinto legislativo, junto con su compañero, Sergio Torres Félix, fueron atacados a balazos, sobre la avenida Niños Héroes, por lo que ambos, por separado, fueron trasladados a hospitales cercanos en Culiacán.

Diputada Elizabeth Montoya regresa a curul en el Congreso de Sinaloa tras atentado en su contra; “es peor rendirse”, dice. Foto: Especial.

Al reincorporarse a sus actividades legislativa, externó que ante los hechos vividos que le dejó secuelas, su mensaje, fue en el sentido “es peor rendirse” y que en medio de adversidad hay que voltear a ver lo positivo y caminar y luchar por una mejor sociedad.

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Montoya Ojeda, la cual fue recibida en el salón de sesiones por sus compañeros y compañeras de curul, con muestras de cariño, anunció que va a continuar trabajando en nuevas iniciativas de ley para apostar que, desde la niñez, se pueda ir formando personas responsables, profesionistas o trabajadores especializados que contribuyan a la paz.

Diputada Elizabeth Montoya regresa a curul en el Congreso de Sinaloa tras atentado en su contra; “es peor rendirse”, dice. Foto: Especial.

Sobre el atentado que fue objeto, junto con el hoy exlíder estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, Torres Félix, narró que ella no se dio cuenta de lo que sucedía, solo se percató que la camioneta en la que viajaban se detuvo en forma brusca.

“Voltee a ver a Sergio, para entender lo que había sucedido, no sentí miedo, ni entre en pánico, estaba tranquila, me bajé caminando de la camioneta, ayudaba por el personal que nos acompañaba en otra unidad, me subieron y me trasladaron a un hospital”

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La diputada Elizabet Montoya dijo desconocer el giro que tienen las investigaciones sobre su ataque, ya que solo presentó su declaración ya que se ha mantenido en convalencia en su hogar, por recomendación médica.

Diputada Elizabeth Montoya regresa a curul en el Congreso de Sinaloa tras atentado en su contra; “es peor rendirse”, dice. Foto: Especial.

Comentó que tiene confianza en que las investigaciones de este hecho van por buen camino y en breve se conozca las identidades y detenciones de sus agresores.

Sobre su compañero de bancada, Sergio Torres Félix, indicó que conoce, por medio de la familia del diputado que este se encuentra en recuperación en su hogar, con atención médica y terapias, por lo que espera que el breve pueda visitarlo.

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