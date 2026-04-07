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Tamaulipas.- Por segundo día consecutivo se registra un bloqueo carretero, por parte de agricultores, en el municipio de San Fernando.
La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó a la ciudadanía que se registra obstrucción de la vialidad en la carretera San Fernando–Matamoros, a la altura del kilómetro 201, en las inmediaciones de la Bodega La Herradura, derivado de manifestación.
A través de un comunicado exhorta a quienes transitan por la zona a tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.
Autoridades se encuentran en el lugar para monitorear la situación y brindar orientación vial.
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