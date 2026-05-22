La Fiscalía General de la República (FGR) descartó públicamente que haya pruebas que vinculen a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vinculados en el caso de la red de huachicol fiscal.

Mediante un comunicado, la FGR rechazó la información publicada en la nota periodística "FGR: los Farías ejecutaron a 3 marinos y fiscal", argumentando "que el Ministerio Público Federal no cuenta con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas".

También aseguró que la nota de esta casa editorial refiere que la información se basó en información de otros medios de comunicación y no en datos contundentes que hayan arrojado las investigaciones.

"Esta institución reitera que, hasta el momento, no se cuenta con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la nota con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas", indicó la fiscalía en el comunicado.

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No obstante, la publicación de EL UNIVERSAL se basó en información de la "Resolución respecto a la petición de orden de aprehensión" del cual tiene una copia este diario donde agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes consignaron diversas notas periodísticas y datos de inteligencia el señalamiento contra los hermanos Farías Laguna.

Expediente sobre el caso de los hermanos Farías Laguna. Foto: especial

“Las investigaciones refieren que la organización criminal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece en el penal de El Altiplano, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina para su extradición a México, relacionados a una red de huachicol fiscal, podía identificar de manera inmediata a las personas que los denunciaban, así como anticiparse a las acciones de la autoridad, particularmente en las aduanas donde ejercían control”, detalla la nota de ocho columnas de este diario.

Esta nota periodística también se sustenta con datos de los registros de investigación, los cuales señalan que la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, elemento de la Secretaría de Marina, sucedió después de haber denunciado, mediante una carta, la existencia y operación de la red de "huachicol fiscal" que ambos hermanos lideraban.

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La fiscalía ya dio respuesta: Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la organización delincuencial liderada por los hermanos Farías Laguna por la muerte de tres marinos y una exempleada de la Fiscalía General de Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que consultó a la titular Ernestina Godoy, y le señaló que es "falso".

No obstante, se le cuestionó sobre que está publicación realizada por EL UNIVERSAL fue con informe oficial de la FGR, la Mandataria federal reiteró que la fiscalía ya dio respuesta.

Esta mañana, la FGR publicó una tarjeta informativa para aclarar que no investiga a los hermanos Farías Laguna por homicidio y que no cuenta con datos directos que establezcan su participación en la privación de la vida de cuatro personas.

“Qué bueno, porque lo mencionó la fiscal en la reunión (de seguridad) de la mañana, que era falso. Qué bueno que ya publicaron que es falso. Está bien por qué vamos a hacer el programa especial de las noticias falsas, además del Detector de Mentiras. Ya se está preparando, en junio va a iniciar un programa semanal que va a coordinar Luisa María”, expresó la Mandataria.

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Durante la conferencia matutina de este viernes 22 de mayo, la Jefa del Ejecutivo precisó que el derecho a la información es un tema constitucional, por lo que la Consejera Jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde Luján encabezará un programa para desmentir a medios de comunicación.

“Diario son muchísimas noticias falsas, muchísimas. Como esta, que es de ocho columnas o como la de ayer, que ‘Sedena cambia a mandos militares’, pues sí, lo hacen cada dos años. Entonces es falso, como bien dice la fiscalía. Por eso, la nota periodística no tiene fuente que la Fiscalía haya dado, porque la Fiscalía no tiene información sobre eso. Es falso”, dijo en Palacio Nacional.

Este viernes, EL UNIVERSAL reveló que la FGR atribuye a los Farías la ejecución de tres marinos y el asesinato de un fiscal, los cuales habrían denunciado huachicol fiscal que se presentaba en la dependencia.

Con información de Sharon Mercado, Enrique Gómez y Salvador Corona

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